«أراضي دبي» تعلن عن تحالف يضم 9 مطورين لتمكين المواطنين في القطاع العقاري

دشّنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المرحلة الأولى من سلسلة التحالفات والشراكات الاستراتيجيّة لـ«برنامج دبي للوسيط العقاري»، والتي ضمّت تسعة مطوّرين عقاريين في دبي، وذلك في إطار جهود الدائرة الرامية إلى إعداد كفاءات بشريّة مواطنة تتميّز بأعلى مستوى من المهارات والمبادئ المهنيّة التي تؤهلها لقيادة التحوّل ومسيرة التطوير.

ووقع اتفاقيّة التحالف الاستراتيجي المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين لشركات التطوير العقاري المنضوية في التحالف، وهي: «إعمار العقاريّة»، «إكسبو دبي»، «ديار للتطوير»، «داماك العقاريّة»، «عزيزي للتطوير العقاري»، «ماج للتطوير العقاري»، «شوبا العقاريّة»، «إلينغتون العقارية»، و«البيت الدولي للتطوير العقاري»، فيما ستشهد المراحل التالية مزيداً من الشراكات مع أبرز المطورين والوسطاء العقاريين في دبي، والتي من شأنها أن تسهم في تأهيل المزيد من الكفاءات الوطنيّة في القطاع العقاري.



أهداف الاتفاقية

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون في العديد من المجالات، تشمل: رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع العقاري، من خلال تصميم وتنفيذ مشروعات نوعية داعمة بالتعاون بين دائرة الأراضي والأملاك وشركاء القطاع العقاري في امارة دبي، وبذل أقصى الجهود بتخصيص نسبة من 10% إلى 15% من مبيعات شركة التطوير ليتم تسويقها من قبل وسطاء عقاريين إماراتيين، والمساهمة في تمكين الكوادر الوطنية بتوفير فرص عمل لدى الطرف الثاني حسب قوانين العمل السارية.

كما تشمل بنود الاتفاقيّة: التعاون في مشروعات مشتركة مع دائرة الأراضي والأملاك، والتي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري، وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة، إضافة إلى التعاون مع الدائرة في تقديم التوجيه والتدريب المهني للكوادر الوطنية، ودعمها وتقديم المشورة لها، بما يضمن جذبها إلى القطاع الخاص وتطوير كفاءاتها التخصصية لإنشاء أعمالها الخاصة في السوق العقارية.

تعزيز دور المواطنين

وأكّد المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، على أهميّة هذا التحالف، ودور المشاركين به في تحقيق أهداف برنامج دبي للوسيط العقاري، الذي تمّ إطلاقها بهدف تعزيز دور المواطنين في السوق العقارية، وتحفيزهم على مُزاولة الأنشطة العقاريّة، بما يرفع مستوى مشاركتهم في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي وهو القطاع العقاري.

وقال: «نحرص في (أراضي دبي) على تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تُولي المواطنين وتمكينهم في مختلف المجالات أهمية قُصوى، ويتجلى ذلك من خلال كون المهارات الوطنيّة والارتقاء بها يعدّ ركيزة أساسيّة من الركائز التي نصّت عليها (أجندة دبي الاجتماعيّة 2033)، و(أجندة دبي الاقتصاديّة D33) التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة».

وأضاف: «نتطلّع إلى العمل والتعاون المشترك مع شركائنا في القطاع العقاري، وتحقيق نتائج استثنائية تواكب المكانة المتميّزة التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي على الصعيدين المحلّي والعالمي».