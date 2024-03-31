«النقد الدولي» يصرف 820 مليون دولار لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي، صرف 820 مليون دولار للحكومة المصرية، وهو ما يعادل الشريحتين الأوليين من برنامج المساعدات البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار الممنوح في نهاية عام 2022.

وصدّق مجلس إدارة الصندوق على التقارير المرحلية، ما يعني صرف الشريحتين الأوليين بعد تأجيل ذلك مرات عدة. كما وافق المجلس على التمديد الذي أعلن عنه مطلع الشهر الجاري بقيمة خمسة مليارات دولار، ليصل حجم قرض الصندوق لمصر إلى ثمانية مليارات دولار. وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان، أن الحكومة المصرية حققت كل الأهداف المخطط لها في المرحلتين الأوليين من برنامج المساعدات، باستثناء مستوى احتياطاتها من النقد الأجنبي.