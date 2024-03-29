«الإمارات لحماية المستهلك» تحذر من «صفحات احتيالية» تنتحل أسماء مواقع خدمية

حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، من صفحات احتيالية تنتحل أسماء مواقع خدمية لجهات محلية، مطالبة المستهلكين بتوخي الحذر والدقة في التعامل مع المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات تسديد فواتير أو شحن لحسابات الخدمات.

وأشارت، لـ«الإمارات اليوم» إلى أنها تلقت شكاوى من مستهلكين تعرضوا للاحتيال عبر صفحات مزيفة، ما عرضهم لسحب أموال من حساباتهم البنكية.

وتفصيلاً، قال عضو مجلس الإدارة في جمعية الإمارات لحماية المستهلك، وليد جابر النقبي، إن «(الجمعية) تلقت شكاوى من مستهلكين خلال الفترة الأخيرة، حول تعرضهم لصفحات احتيالية تنتحل أسماء أو صفات مواقع خدمية لجهات محلية مختصة بخدمات سداد الفواتير أو شحن حسابات لخدمات بقطاعات متنوعة».

وأضاف أن «المواقع الاحتيالية، التي شكا منها المستهلكون، تقلد شكل الصفحات الرسمية الخدمية، بشكل مطابق بنسبة كبيرة، ما عرض المستهلكين لسحب وفقدان أموال من حساباتهم البنكية بمجرد الضغط على روابط السداد لفواتير شحن الخدمات».

ودعا إلى «ضرورة أن يكون لدى المستهلكين، الحذر والوعي الكافي، وأن يتم التدقيق عند التعامل مع المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات تسديد فواتير أو شحن لحسابات، والحذر من المواقع التي قد تستهدف الحصول على البيانات البنكية أو المعلومات الشخصية، سواء من خلال استخدام المواقع الإلكترونية أو إرسال روابط بالبريد الإلكتروني أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي».

وأوضح النقبي، أن «المستهلكين الذين شكوا تعرضهم للاحتيال عبر الصفحات المزيفة، أشاروا إلى أن تلك الصفحات لا تقلد الشكل والشعارات المماثلة بصفحات المواقع الخدمية فحسب، وإنما تضع خطوات مطابقة لعمليات السداد البنكي للخدمات، وبشكل لا يدعو للشك عند المستخدمين، سواء بخطوات وضع بيانات الحساب المتعارف عليها، أو بوضع رمز التأكيد البنكي للسداد المعروف بكلمة السر لمرة واحدة، أو (أو تي بي)».

وطالب بضرورة أن يتم التحقق من أي صفحات لمواقع الخدمات قبل الضغط والدخول عليها، والاهتمام بالبحث عن المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية المعتمدة، وتفضيل التعامل مع التطبيقات الرسمية المعتمدة عبر الهواتف الذكية، مع اتباع إجراءات الأمن الإلكتروني المفترضة عبر كلمات الأمان السرية للهواتف والتطبيقات ورموز التعريف الآمنة.

وأشار إلى أنه «في حال تعرض أي مستهلك لمواقف مماثلة للاحتيال عبر الصفحات المزورة على الإنترنت باستخدام طرق (التزييف العميق) والمتعارف عليها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، عليه أن يبادر بشكل سريع بالتواصل مع البنك الخاص به، والإيقاف الفوري للبطاقة التي سدد منها عبر تلك الصفحات، لتجميد العمل بها، وقطع الطريق على المحتالين بسحب أموال إضافية من تلك البطاقات».

ودعا إلى ضرورة تقديم المستهلكين بلاغات وشكاوى للجهات المختصة المختلفة حول التعرض لعمليات الاحتيال.

وأضاف أن «عمليات الاحتيال الشائعة خلال الفترات الأخيرة، شملت أيضاً تلقي بعض المستخدمين رسائل نصية، سواء عبر الهواتف الذكية أو عبر البريد الإلكتروني، تنتحل اسم بعض الجهات الخدمية أو الرسمية، تدعو إلى ضرورة الضغط على رابط لسداد أي رسوم أو تعبئة بيانات لتفادي التعرض إلى الغرامات، إلا أن عمليات الاحتيال تحاول عبر تلك الرسائل اصطياد المستهلكين عبر الضغط على تلك الروابط التي قد تعرضهم لعمليات احتيالية كبيرة».