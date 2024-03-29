كهرباء دبي تفوز بست جوائز في "دبي للتميز الحكومي" 2024

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي ست جوائز ضمن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 أبرزها "جائزة النخبة" كما فازت الهيئة بجائزة "أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم". وفي فئات أوسمة دبي للتميز، حصد موظفو الهيئة "وسام دبي للموظف المبتكر"، و"وسام دبي للموظف المتخصص"، و"وسام دبي للموظف الشاب"، إضافة إلى فئة التكريم الخاص - الجندي المجهول.

واستقبل سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الفائزين لتهنئتهم على الفوز بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024، وأثنى على جهودهم ودعاهم لمواصلة التميز وأن يكونوا قدوة لزملائهم ليسهموا في تحقيق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقال سعيد الطاير: "يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى رائد التميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي رسخ ثقافة التميز المستدام وجعل من حكومة دبي معياراً للتميز على مستوى العالم ومرجعاً للحكومات التي تسعى إلى تحقيق سعادة شعوبها. كما نهتدي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لتوفير خدماتنا وفق أعلى المعايير العالمية بما يحقق سعادة جميع المعنيين."

وأكد الطاير أن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي تحفز التنافس الإيجابي بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي وتشجعها على تبني مفهوم التميز المستدام من خلال مأسسة التميز في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات العالمية والإسهام في تحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.

وأضاف الطاير: "جاء فوز هيئة كهرباء ومياه دبي بست جوائز ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2024 وحفاظ الهيئة على مكانتها ضمن فئة النخبة، ليتوج جهودنا في ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث يمثل التميز بالنسبة لنا برنامج عمل يومي يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة لتطوير آليات العمل وتوفير خدمات نوعية تحقق سعادة المتعاملين وكافة المعنيين، وتتخطى توقعاتهم. وأود بهذه المناسبة أن أشيد بجهود موظفي الهيئة لتفانيهم وحرصهم على تحقيق أعلى مستويات التميز. وانسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، سنواصل مسيرة التميز والريادة للارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات العالمية."

وأشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن حصول الهيئة على ست جوائز ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2024، يؤكد المكانة العالمية التي حققتها في مختلف مجالات التميز، حيث أصبحت مرجعاً عالمياً في تطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية.



فئات أوسمة دبي للتميز

فاز الدكتور هشام إسماعيل محمد، باحث أول – التطوير التقني في الهيئة بجائزة "الموظف المتخصص"، وحصد الدكتور مصطفى عبدالهادي شاهين، مدير – تطوير شبكات التوزيع جائزة "الموظف المبتكر"، فيما فاز المهندس خليفة عبدالله الشيبه، مهندس – الصيانة الإلكتروميكانيكية بجائزة "الموظف الشاب"، كما تم تكريم خليل زاكري، مشرف – صيانة خطوط النقل ضمن فئة الجنود المجهولين.