محافظ المركزي ورؤساء البنوك يبحثون جهود حماية المستهلك ومبادرات التحول الرقمي

عقد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والرؤساء التنفيذيون للبنوك العاملة في الدولة اجتماعاً لمناقشة، أبرز المستجدات المتعلقة بحماية المستهلك، ومكافحة الجرائم المالية، ومبادرات التحول الرقمي في القطاع المالي.

استعرض الاجتماع دور ومهام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية "سندك"، مع التركيز على حماية حقوق المستهلك وتسوية الشكاوى وفق الأنظمة والقوانين السارية. وحثّ المصرف المركزي البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق أهداف وحدة "سندك".

من جانب آخر، أكد المصرف المركزي على أنه سيواصل دوره وجهوده الرقابية الصارمة لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن نجاح دولة الإمارات باستكمال متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي "فاتف"، يؤكد الالتزام المستمر للهيئات والمؤسسات المالية في الدولة بتعزيز نزاهة وسلامة النظام المالي الإماراتي.

وناقش الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي الشامل لقطاع الخدمات المالية، بما في ذلك منصة الدفع الفوري "آني"، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيْوَن"، بجانب بحث مستجدات طرح برنامج العملة الرقمية لمصرف الإمارات المركزي "الدرهم الرقمي" على المستويين المحلي والدولي، والخطوات المستقبلية لتنفيذ مبادرة "التمويل المفتوح" التي ستمكّن المستهلك من مشاركة البيانات عبر المنظومة المالية.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: "يلتزم المصرف المركزي بتعزيز برنامج التحول الرقمي الذي من شأنه تطوير نظام شامل مبتكر للخدمات المالية في دولة الإمارات. وسنواصل التعاون مع المؤسسات في القطاع المالي لمواكبة تطلعات العملاء عبر إنشاء منظومة متطورة للخدمات المالية والمدفوعات الرقمية في الدولة ".