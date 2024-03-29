«أراضي دبي»: 206 مطورين عقاريين ينفذون 123 مشروعاً خلال 2024

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن عدد المطورين العقاريين العاملين في الإمارة بلغ 206 مطورين في عام 2024، ينفذون نحو 123 مشروعاً.

جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني العقاري الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي في مدينة إكسبو دبي، بحضور عدد من المطورين، والوسطاء العقاريين وشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة.

وشهد المجلس نقاشات فاعلة وتبادلاً للرؤى والأفكار ذات الصلة بمستقبل القطاع العقاري والاستماع لآرائهم، إلى جانب استعراض أهمّ التحديات والفرص التي تواجه القطاع في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وأكد المشاركون أهمية التعاون والشراكة بين مختلف مكوّنات القطاع العقاري في دبي لتعزيز صناعة العقارات وتحقيق التنمية المستدامة في دبي، تماشياً مع رؤية «أراضي دبي» الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق الريادة في الاستثمار العقاري.