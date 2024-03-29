«فلاي دبي» تضيف «الجوف» و«البحر الأحمر» إلى وجهاتها بالسعودية

أعلنت «فلاي دبي» أمس، إطلاق خدماتها إلى وجهتين في المملكة العربية السعودية، مع استئناف الرحلات الجوية إلى الجوف، وبدء رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر الدولي.

وتبدأ الرحلات إلى مطار الجوف ومطار البحر الأحمر الدولي اعتباراً من 18 أبريل، بواقع رحلتين أسبوعياً، انطلاقاً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيد الله: «تعكس هذه الخطوة التزامنا في (فلاي دبي) دعم مشاريع التطوير المستمرة في القطاعين الاقتصادي والسياحي في المنطقة، ونحن على ثقة بأن هذه الرحلات المباشرة ستدعم العلاقات القوية القائمة».

ونمت شبكة «فلاي دبي» لتشمل 129 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول يتألف من 86 طائرة من طراز «بوينغ 737».

ومنذ بداية عام 2024، افتتحت «فلاي دبي» عملياتها إلى (بينانغ ولانكاوي ومومباسا) وأعلنت بدء رحلاتها إلى (بازل وريغا وسوتشي وتالين وفيلنيوس) خلال العام.