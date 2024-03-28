«أبوظبي الإسلامي» يقود عملية إغلاق لصفقة تمويل مشتركة

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن الإغلاق الناجح لصفقة تمويل مشتركة وفقاً للشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 235 مليون دولار أميركي (865 مليون درهم) لمصلحة شركتي: الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين»، و«بي جي إن» العالمية المتخصصة في مجال الطاقة والتجارة والتخزين والنقل. ويمثل هذا التمويل الشريحة الثانية من تمويل مشترك بقيمة 370 مليون دولار أميركي، والذي سيتم استخدامه لتمويل بناء ثلاث ناقلات عملاقة جديدة مخصصة لنقل غاز البترول المُسال في كوريا الجنوبية واليابان.

وقاد الصفقة المشتركة، مصرف أبوظبي الإسلامي، باعتباره المُنظم الرئيس المفوض والمنسق ومدير السجّلات ومستشار الشريعة ووكيل الاستثمار والضمانات للصفقة. وشهدت الصفقة التمويلية مشاركة بنوك أخرى متمثلة في: «أبوظبي التجاري»، و«الفجيرة الوطني»، و«دبي التجاري»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الشريك الاستراتيجي من السعودية، بينما تولت عملية توثيق الصفقة وتنسيقها، «شركة دينتونس الدولية للمحاماة»، بصفتها المستشار القانوني للصفقة المشتركة، وشركة الاستشارات القانونية «هولمان فينويك ويلان»، بصفتها المستشار القانوني للشركة.

وتم تنفيذ صفقة التمويل من خلال شركة «ايه بي جي سي»، الائتلاف المشترك بين شركتي «الصير مارين» و«بي جي إن». وسيتم الاستفادة من قيمة الصفقة لتمويل ثلاث ناقلات عملاقة مخصصة لنقل غاز البترول المُسال والتي تتميز بتوفيرها للطاقة، ومن المقرر تسليم سفينتين في عام 2025 والسفينة الثالثة في عام 2026.

وقال رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد الفهيم: «تأتي هذه الصفقة كإعادة تأكيد لالتزامنا بدعم المبادرات الاستراتيجية التي تعزز جهودنا في مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في القطاع البحري. وسيسهم مشروع بناء الناقلات العملاقة المخصصة لنقل غاز البترول المُسال في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الخدمات البحرية، وتعزيز دورها على الساحة العالمية في القطاع البحري كما تسهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل البحري بالمجمل».

من جهته، قال رئيس الإدارة البحرية التجارية في «شركة الصير مارين»، نيتين ماثور: «تؤكد هذه الصفقة المهمة ريادة (الصير مارين) ورؤيتها تجاه القطاع البحري. ومن خلال صفقة التمويل المشترك مع شركة (ايه بي جي سي) وشريكنا الاستراتيجي (بي جي إن)، نجحنا في تعزيز مكانتنا الرائدة في مجال السفن التجارية».

في السياق نفسه، قال رئيس قسم الشحن في «بي جي إن»، أوزان تورغوت: «تسلّط هذه الصفقة الضوء على قوة الشراكة في إنجاز ترتيبات مالية معقدة، كما تعكس الدور المحوري لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً رائداً لقطاع الطاقة والملاحة البحرية والتمويل».