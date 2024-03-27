«موانئ دبي العالمية» تعتزم إضافة 7.6 ملايين حاوية نمطية في 2024

كشفت وثيقة أن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تعتزم إضافة نحو 7.6 ملايين حاوية نمطية من الطاقة الاستيعابية الجديدة لمناولة الحاويات خلال العام الجاري 2024، عبر إجمالي محفظة أعمالها في أسواق عدة حول العالم، بما في ذلك أعمالها الموحدة أو استثماراتها في أسهم الملكية.

وبحسب بيانات الوثيقة التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، سترفع التوسعات الجديدة المخطط لها إجمالي طاقتها الإجمالية إلى 102.6 مليون حاوية نمطية بنهاية 2024، مقابل 95 مليون حاوية في نهاية 2023، لتلبية الطلب في الأسواق التجارية الرئيسة حول العالم.

وستشمل عمليات التوسعة الرئيسة العام الجاري أسواق «جدّة» السعودية بنحو مليون حاوية نمطية، و«لندن غيتواي» بنحو 900 ألف حاوية، فضلاً عن «بوسان» في كوريا الجنوبية و«كوتشين» في الهند بنحو 400 ألف حاوية لكل منها، إضافة إلى «ميناء السخنة» في مصر، و«دار السلام» في تانزانيا بنحو 300 ألف حاوية لكل منها. كما ستشمل التوسعات أسواق كل «فانكوفر» في كندا، و«كاياو» في البيرو بطاقة 200 ألف حاوية لكل منها، إضافة إلى السوق الصينية بنحو ثلاثة ملايين حاوية، وبلجيكا 400 ألف حاوية.

وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية قالت ضمن نتائجها المالية السنوية إنها تخطط لاستثمار نحو 7.34 مليارات درهم في سبع أسواق بشكل رئيس خلال العام الجاري 2024.

وأضافت المجموعة أن ميزانية المصروفات الرأسمالية لعام 2024 تصل إلى ملياري دولار أميركي (نحو 7.34 مليارات درهم)، وسيتم استثمارها بشكل رئيس في جبل علي (دولة الإمارات)، ولندن غيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، وداكار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو) وجدة (المملكة العربية السعودية).

وناولت «دي بي ورلد» 81.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات خلال عام 2023 بالكامل، بزيادة إجمالية في أحجام الحاويات قدرها 3.1% على أساس سنوي مُعلن عنه، وبزيادة بنسبة 4.4% على أساس المقارنة المثلية.

وعلى أساس الربع الرابع من عام 2023، ناولت «دي بي ورلد» 20.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة قدرها 5.6% على أساس المقارنة المثلية.

وكان نمو الأحجام الإجمالي لعام 2023 مدفوعاً بما حققته منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند من ارتفاع بنسبة 10.4% على أساس المقارنة المثلية، في وقت نجح فيه ميناء جبل علي بمناولة 14.5 مليون حاوية نمطية في عام 2023، بزيادة 3.6% على أساس سنوي.

وعلى المستوى الموحد، ناولت محطات الحاويات 47.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.1% على أساس مُعلن عنه، وبنسبة 0.7% على أساس سنوي لنسبة نمو المقارنة المثلية.

نتائج مالية

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن نتائج مالية مرنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إذ ارتفعت العائدات بنسبة 6.6% على أساس معدل، لتبلغ 18.25 مليار دولار (67 مليار درهم). كما ارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% لتبلغ 5.108 مليارات دولار (18.75 مليار درهم)، مع هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28%.