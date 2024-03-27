شكاوى المخالفات العقارية

تتيح هذه الخدمة للمتعامل تسجيل شكاوى على المخالفات العقارية، والتبليغ عن المكالمات المزعجة التي ترده من الوسطاء والشركات العقارية، من أجل ضبط المخالفات العقارية والممارسات السلبية، ولتطبيق القوانين، وتوفير بيئة عقارية تضمن حقوق جميع الأطراف، لكن بشروط تضعها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث لا يتم النظر في شكاوى النزاعات التعاقدية وطلبات إلغاء العقد واسترجاع المبالغ المدفوعة، وطلبات التعويض، لعدم الاختصاص، وتتعين مراجعة الجهات القضائية لحفظ حقوق جميع الأطراف.