«غرفة الشارقة» تدرس تأسيس مجلس أعمال تايلاندي

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد دبلوماسي من مملكة تايلاند، سبل تنمية آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، ودراسة تأسيس مجلس أعمال تايلاندي تحت مظلة «غرفة الشارقة»، لتعزيز المناخ الاستثماري المشترك بين مجتمعي الأعمال، والتحفيز على المشاركة في الفعاليات والمعارض لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، بمقر الغرفة، مع الوفد التايلاندي الذي ترأسه سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، سورايوت شاسومبات.

وتمت خلال اللقاء مناقشة السبل الكفيلة بتنمية الشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين غرفة الشارقة وسفارة تايلاند لدى الدولة، وتنمية آليات التواصل لتنظيم الفعاليات المشتركة، والزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال والبعثات والوفود التجارية من الجانبين، بهدف تعريف مجتمعي الأعمال في الشارقة وتايلاند بمزايا الاستثمار في البلدين، وتشجيع رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وإقامة مشروعات مشتركة في ما بينهم.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء، آفاق التعاون الممكنة بين البلدين في مجال المعارض والفعاليات المتخصصة، لاسيما معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه «مركز إكسبو الشارقة» و«معرض بانكوك للمجوهرات»، إلى جانب إتاحة الفرصة لمصممي المجوهرات الإماراتيين لزيارة معرض بانكوك والمشاركة في فعالياته، فيما قدم الوفد التايلاندي دعوة رسمية لغرفة الشارقة لزيارة تايلاند خلال سبتمبر المقبل. وأكد العويس حرص «غرفة الشارقة» على لعب دور مهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، عبر العمل على تنمية فرص العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتكثيف تواصل القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات، واستكشاف الفرص من خلال تنظيم المنتديات واللقاءات المشتركة، التي تجمع رجال الأعمال من الجانبين، وتسهم في بناء شراكات جديدة للارتقاء بحجم التبادل التجاري، بما يتناسب مع ما تتمتع به دولة الإمارات وتايلاند من إمكانيات في مختلف القطاعات الواعدة، داعياً إلى تحفيز الشركات في تايلاند على زيارة الشارقة، والتعرّف إلى بيئة أعمالها النموذجية ومزاياها الاستثمارية.

وتعد تايلاند شريكاً تجارياً واستثمارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات، إذ واصلت التجارة البينية غير النفطية مسارها المتنامي في النصف الأول من عام 2023، مسجلة 3.2 مليارات دولار، بزيادة قدرها 3.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، كما تعد تايلاند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحصة تبلغ 20% من إجمالي التجارة الإماراتية الخارجية غير النفطية مع دول الرابطة، في حين تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط.