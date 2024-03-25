«يوم الأم» يُنشّط الطلب على المشغولات الذهبية

قال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق شهدت أخيراً نشاطاً في الطلب على المشغولات الذهبية، بدعم من مناسبة «يوم الأم» التي تصادف 21 مارس سنوياً، على الرغم من الارتفاعات السعرية الأخيرة. وسجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً تراوح بين ثلاثة وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 265.25 درهماً، بارتفاع قيمته أربعة دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 245.5 درهماً، بزيادة قدرها 3.75 دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 237.75 درهماً، بارتفاع بلغ 3.75 دراهم، كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 203.75 دراهم، بزيادة قيمتها ثلاثة دراهم.

وقال مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديلي سون: «إن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في مبيعات المشغولات والمجوهرات، مع إقبال عدد من المتعاملين على شراء هدايا (يوم الأم)، ما انعكس إيجاباً على نشاط الأسواق، على الرغم من الارتفاعات السعرية الأخيرة التي سجلها المعدن الأصفر».

وأضاف أن «(يوم الأم) من المناسبات المحفّزة على شراء هدايا المشغولات والمجوهرات الذهبية، ويعد من المواسم التي تُنشّط الطلب في الأسواق».

من جهته، قال مدير المبيعات في «شركة تانشيك للمجوهرات»، أديتا سينج: «إن الاحتفال بمناسبة (يوم الأم)، كانت له تأثيرات إيجابية في تنشيط الطلب على المشغولات والمجوهرات بنسب متباينة خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف: «شهدت الأسواق معدلات إقبال قبيل المناسبة وبعدها»، لافتاً إلى أنه لم تكن للأسعار المرتفعة للذهب أي تأثيرات سلبية في الحد من معدلات الطلب.

وفي السياق نفسه، قال مدير «شركة ريكي للمجوهرات»، ريكيش داهناك: «إن مناسبة (يوم الأم) ترفع تنافسية أسواق الذهب، مع رغبة عدد كبير من أصحاب المتاجر في الاستحواذ على حصة سوقية أكبر خلال هذه المناسبة، سواء بطرح موديلات خاصة من المشغولات الذهبية التي تحمل رموزاً أو نقوشاً أو حروفاً من اسم الأم باللغتين العربية والإنجليزية، أو من خلال طرح عروض ترويجية»، مؤكداً أن «الأسواق شهدت ارتفاعاً في مبيعات المشغولات الذهبية رغم الزيادات السعرية».