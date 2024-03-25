«ديوا» تحقق نتائج عالمية في مؤشرات سعادة المتعاملين خلال 2023

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) نتائج عالمية في العديد من مؤشرات سعادة المتعاملين في عام 2023، إذ بلغ مؤشر السعادة اللحظي عن خدمات الهيئة (الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية) 98.3%. وبلغت نسبة سعادة المتعاملين من أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة 97.48%، كما بلغت نسبة سعادة المتعاملين التي يقيسها برنامج دبي للتميز الحكومي 96.7%.

وأفادت الهيئة بأنه تم ترشيحها من قِبل «مركز نموذج دبي»، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن القائمة النهائية لأفضل الجهات الرائدة في تطبيق سياسة «خدمات 360».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «إن الهيئة تضع سعادة المتعاملين على رأس قائمة أولوياتها»، مشيراً إلى أن «ميثاق سعادة المتعاملين في الهيئة يهدف إلى تعزيز إشراك المعنيين، من خلال تبني أفضل الممارسات، وتوفير حلول مبتكرة وذكية تحقق سعادتهم».

وأكد الطاير حرص الهيئة على تعزيز تجربة المتعاملين، من خلال خدمات رقمية متطورة متاحة على مدار الساعة، عبر العديد من القنوات والمنصات الرقمية، إضافة إلى مواصلة توفير خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وأضاف: «أسهمت جهود الهيئة في تحقيق أقل نسبة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، إذ سجلت دبي خلال عام 2023 متوسط 1.06 دقيقة انقطاع فقط لكل مشترك على مدى عام كامل، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي».

وذكرت الهيئة أنه إضافة إلى الخدمات الرقمية المبتكرة التي تسهم في تسهيل حياة المتعاملين، مثل تشغيل وتحويل وإيقاف الكهرباء والمياه، ودفع الفواتير، وخدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية وغيرها، فإنها توفر خدمات ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، من بينها خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» التي تندرج ضمن مبادرة «الحياة الذكية»، لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أي تسرب في توصيلات المياه بعد العداد.

كما تتضمن مبادرة «الحياة الذكية» خصائص عدة، منها لوحة بيانات «الحياة الذكية» التي تتيح للمتعاملين مراقبة استهلاكهم، والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية، كما تتضمن المبادرة برنامج «نهجي المستدام» لمقارنة الاستهلاك مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، وخاصية «خارج المنزل» التي تتيح استلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر البريد الإلكتروني.