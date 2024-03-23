أسواق «الأسماك المعلبة».. تنوع كبير في المنتجات وطلب مستمر على مدار العام

أظهر مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم» بمنافذ بيع رئيسة في أسواق دبي والشارقة، وجود نحو 56 علامة تجارية لمنتجات الأسماك المعلبة بمختلف أنواعها.

وكشف المسح عن وجود تنوع كبير، سواء للأنواع المتوافرة بالأسواق والنكهات لمنتجات الأسماك المعلبة، التي شملت أنواعاً متعددة لمنتجات التونة والسردين، أو الأسماك (الفيليه) من أنواع مختلفة، فيما تضمنت أسواق الأسماك المعلبة منتجات لدول منشأ متعددة، شملت تايلاند، واليونان، وإسبانيا، والمغرب، وكوستاريكا.

وأشار مسؤولان بقطاع تجارة التجزئة لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن أسواق الأسماك المعلبة من القطاعات التي تتسم بزيادة التنوع في المنتجات والأشكال والنكهات، وتشهد طلباً مستمراً بدرجات متفاوته على مدار العام من قبل مستهلكين من مختلف الجنسيات.

علامة تجارية

وتفصيلاً، كشف مسح ميداني، على منافذ بيع رئيسة في دبي والشارقة، عن وجود نحو 56 علامة تجارية لمنتجات الأسماك المعلبة بمختلف أنواعها، وترجع لدول منشأ متنوعة، من أبرزها تايلاند، والفلبين، وإندونيسيا، وإسبانيا، وكوستاريكا، وبيرو، وإيطاليا، والمغرب، واليونان، واليمن، والنرويج، وكوريا الجنوبية. ورصد المسح تبايناً في أسعار العلامات التجارية للأسماك المعلبة، فيما تصدرت الأنواع الأغلى سعراً التونة الفاخرة الفيليه ذات المنشأ الإسباني، بسعر 66 درهماً لعبوة بوزن 110 غرامات، يليها نوع تونة صحية خالية من الجلوتين وفول الصويا، ومدعمة بالفيتامينات، ويبلغ سعر العبوة بوزن 120 غراماً نحو 39 درهماً. وتأتي الأنواع المدخنة للتونة من ضمن الأغلى نسبياً، إذ يبلغ سعر عبوة بوزن 160 غراماً نحو 20 درهماً.

أنواع ونكهات

تشتمل أسواق الأسماك المعلبة على أشكال ونكهات مختلفة للأسماك، إذ توجد أنواع من التونة على الشكل (المفتت) المخصص للسندويتشات، وهناك تونة (فيليه) بشرائح قصيرة أو طويلة، وتونة بيضاء وصفراء، وتونة بنكهات الفلفل الحار، وأخرى مع الزيت النباتي أو زيت الزيتون، وأخرى مع محلول الماء الملحي، كما توجد معلبات تونة مطهية مع خضراوات مشكلة مثل البازلاء والجزر.

وتوجد أسماك معلبة مجففة ومقلية، إضافة لمنتجات أسماك ومأكولات بحرية مدخنة، وهناك نوع لسلمون وسلطعون مهروس.

وتتوافر بالأسواق منتجات مصنعة ومطهية على الطريقة الآسيوية، خصوصاً الفلبينية، وتشمل الجمبري المطهي بنكهات وخلطات فلبينية، إضافة إلى أسماك تونة وماكريل مسلوقة أو مقلية مع معجون الطماطم، كما تتنوع منتجات السلمون بين منتجات مخلوطة بالفلفل الحار أو معجون الطماطم، أو بالزيت النباتي أو بالماء المملح.

تنوع كبير

وقال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، محمد زاهد، إن «الأسماك المعلبة من المنتجات التي تتسم بالتنوع الكبير في العلامات أو النكهات، وهو ما يتناسب مع اختلاف أذواق المستهلكين، خصوصاً أن الأسماك المعلبة يتم الاعتماد عليها في عدد كبير من الوجبات للمستهلكين، خصوصاً من جنسيات أسيوية».

وأضاف أن «قطاع الأسماك المعلبة من القطاعات التي تشهد طلباً بنسب متنامية على مدار العام، وهو ما يعد من الحوافز لدخول علامات تجارية جديدة بشكل مستمر في ذلك القطاع».

واعتبر مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، باتريك جوي، أن «أسواق الأسماك المعلبة تمتاز بالطلب المستمر على مدار العام، وذلك مع كونها من السلع التي تعتمد عليها العديد من الجنسيات المقيمة في الدولة، إضافة إلى كونها من السلع الجاهزة السهلة والسريعة الاستخدام للمستهلكين الذين يعيشون دون أسرهم».

وأضاف أن «أبرز ما يميز أسواق الأسماك المعلبة هو التنوع في المنتجات المتوافرة، ووجود عدد كبير من النكهات»، لافتاً إلى أن «منتجات التونة والسردين من فئات الأسماك المعلبة التي تتصدر الطلب عموماً مقارنة بأنواع المنتجات الأخرى».

توصيات

هناك بعض الأضرار المحتملة لبعض الأشخاص من تناول الأسماك المعلبة، إذ إن هناك من لا يناسبهم تناول التونة بشكل دوري، مثل الأشخاص الذين يعانون حساسية الأسماك، مع ارتفاع نسبة «الهيستامين»، أو الحوامل والمرضعات والأطفال الصغار، حيث إن التونة تحتوي على نسب من الزئبق، وهو عنصر معدني، ويعتبر سماً عصبياً إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

وتوصي وكالة حماية البيئة الأميركية النساء الحوامل والأطفال بتجنب تناول بعض الأسماك بشكل عام، وتشمل تلك التوصيات أسماك الماكريل، إذ إنها تحتوي على نسبة عالية جداً من الزئبق.

ووفقاً لتقارير علمية، فإن أضرار السردين المعلب مع حالات الإفراط فيه، تتركز في كونه قد يتسبب في الحساسية لبعض الأشخاص، ويرافق ذلك صداع، وتسارع في ضربات القلب والقصبات الهوائية، كما إن الإفراط في التناول يعرض لأضرار الزئبق المسبب للتسمم، كما أن السردين المعلب شأنه شأن كل المعلبات يحتوي على المواد الحافظة.

علامات تجارية

«جون ويست»، «تارتا»، «عافية»، «أمريكان»، «555»، «كاليفورنيا جاردن»، «ريو مار»، «سينشري»، «العلالي»، «يونيون»، «تشنكي»، «ستاركيست»، «التعاون»، «قودي»، «فيرجينا»، «اوشن هارفيست»، «لولو»، «لوما ليندا»، «المكلا»، «الغويزي»، «كارفور»، «اروتيز فارتنيسكا»، «سيمبل»، «كلاسيك»، «ميلو»، «ميجا»، «كلايبو»، «دونج وون»، «لاسرين»، «ريجا جولد»، «زارجوزا»، «ديلمينكو»، «صافي»، «ليجو»، «ينجوز تاون»، «عجيب»، «دار الحي»، «الصفوة»، «جيشا»، «مارزولا»، «لابينتا»، «كابري تونا»، «لاديز تشويس»، «ادميرال»، «ديل مونتي»، «مالينج»، «أمريكانا»، «فانسي فيست»، «سوبر تيست»، «كووب»، «جولي»، «سيف كاتش»، «بلاسيو دي اورينت»، «سي كاسيل»، «كروان برينس»، «سينتو».

فوائد صحية

تعد الأسماك المعلبة من الأكلات ذات القيمة الغذائية المرتفعة والفوائد الصحية، إذا تم تناولها باعتدال، فعلى سبيل المثال التونة من الأغذية الغنية بالسيلينيوم والنياسين والفوسفور، وفيتامين ب 6، وب 12، وأوميغا 3، وأيضاً منخفضة الصوديوم.

وتعد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان أكثر الدول استهلاكاً للتونة في العالم، حيث يستهلك الأوروبيون نحو 51% من إجمالي استهلاك التونة عالمياً، والأميركيون 31%، بينما اليابانيون 6%. وتعتبر التونة المعلبة هي الغذاء البحري الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، بعد الجمبري مباشرة.

وتعد الأسماك غنية بأحماض أوميغا 3، وتساعد على خفض مخاطر الإصابة بسرطان القولون والبروستاتا والكلى، وهي مصدر جيد لبعض المغذيات المضادة للأكسدة، مثل السيلينيوم، وأيضاً النياسين والفوسفور والبوتاسيوم والماغنيسيوم، بجانب أنها مصدر مهم للبروتينات.

ويعد السردين من أشهر أنواع المأكولات البحرية التي يُقبل على تناولها المستهلكون حول العالم، وذلك بفضل طعمه اللذيذ، وقيمته الغذائية العالية، حيث يمد الجسم بكمية كبيرة من العناصر الأساسية التي يحتاجها، بما في ذلك المعادن، والفيتامينات، والأحماض، وغيرها، فضلاً عن سعره المناسب الذي يعتبر في متناول الجميع.

ويتركز السردين في المحيطين الأطلسي والهادئ بكميات كبيرة، وكذلك في البحر الأبيض المتوسط، ويحتوي السردين على نسبة عالية جداً من الحديد، ويرفع بالتالي نسبة الهيموغلوبين، ويقي من الأنيميا.

ويحتوي السردين على الكالسيوم المقوي للعظام والأسنان والأظافر، ويقي بالتالي من هشاشتها، ويعتبر مفيداً لمرضى السكري، إذ ينظم الإنسولين في الدم، ويجدد خلايا الجلد، ويقي من ظهور علامات التقدم في السن، ويحافظ على حيوية وشباب البشرة، ويخفض معدل الكوليسترول، ويحتوي على حمض الأوميغا 3 الأساسي لصحة الجسم، ويقي من الضمور البقعي (اعتلال وضمور البقعة وتدهورها وبالتالي يفقد المريض حدة الإبصار ولكن لا يفقد الرؤية الطرفية)، الذي يزيد مع التقدم في السن، ما يحول دون فقدان البصر، كما يحتوي على البروتين المفيد لبنية الجسم، ويشتمل على نسبة عالية من اليود، ويقوي الغدة الدرقية، ويزيد من القدرة على التركيز، ويقي من الزهايمر.