منح «ماي دبي» شهادة «الاستضافة الخضراء»

منح مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) الشركة التابعة لـ«ديوا» الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة الخضراء لـ«ماي دبي»، شركة المياه المعبأة في دولة الإمارات. وتؤكد شهادة «مورو» التزام «ماي دبي» بالممارسات الرائدة في القطاع وامتثالها للمعايير العالمية. وقام الرئيس التنفيذي لشركة «مورو»، محمد بن سليمان، بتسليم «الشهادة الخضراء» للرئيس التنفيذي لشركة «ماي دبي»، أبراهام كاه، لالتزام الشركة باستضافة عملياتها لتقنية المعلومات في «سحابة مورو الخضراء».

وقال محمد بن سليمان: «يعكس قرار الشركة باستضافة بياناتها لدينا، مدى ثقتها بإمكاناتنا الرقمية، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا ودعم شركة (ماي دبي) في رحلتها للتحول الرقمي».