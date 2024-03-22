الأعلى منذ 8 سنوات.. عائدات قياسية لفنادق دبي في يناير 2024

سجل متوسط العائد على الغرفة الفندقية في دبي، مستويات قياسية في يناير 2024 هي الأعلى منذ 2017، أي نحو ثماني سنوات، وفقاً لأحدث البيانات المجمعة الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة، أخيراً.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بلغ متوسط العائد على الغرفة الفندقية الواحدة في دبي، 535 درهماً في يناير من العام الجاري، مقابل 484 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة بلغت نحو 10.5%.

وواصلت السوق الفندقية في دبي تسجيل معدلات أداء قوية في مختلف المؤشرات (الإشغال والعائد والسعر اليومي، فضلاً عن عدد الليالي)، على الرغم من دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق، مقارنة بمستويات عام 2016، ما يشير إلى قوة الطلب السياحي على الإمارة. وفي يناير وحده استقبلت دبي أكثر من 1.77 مليون سائح خلال شهر واحد بنمو 21%.

واستقبلت إمارة دبي أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق في عام 2023، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي، بزيادة سنوية تبلغ 19.4%، مقارنة بالرقم المسجل في عام 2022 والبالغ 14.36 مليون زائر، كما تجاوز الرقم القياسي السابق لعدد الزوار البالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019.

وحقق قطاع السياحة في دبي أداء استثنائياً في عام 2023، كما عززت الإمارة مكانتها بحصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024، من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، لتكون دبي بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

وتجاوز أداء أعداد الزوار الدوليين في دبي، توجهات القطاع عالمياً، إذ أظهرت أحدث بيانات لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن أعداد الزوار الدوليين وصل إلى نسبة 88% من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» بنهاية عام 2023. وتصدّرت منطقة الشرق الأوسط مشهد التعافي بشكل نسبي، لتكون المنطقة الوحيدة التي تتخطى مستويات ما قبل الجائحة العالمية، من نمو الزوار في عام 2019 بنسبة 22%.

وبلغت السعة الفندقية في دبي - مع نهاية عام 2023 - نحو 150 ألفاً و291 غرفة فندقية، توزعت على 821 منشأة فندقية، مقارنة بـ146 ألفاً و496 غرفة في 804 منشآت فندقية، للفترة ذاتها من عام 2022، و126 ألفاً و120 غرفة فندقية موزعة على 741 منشأة لعام 2019.

وارتفع عدد الغرف المحجوزة ليبلغ 41.70 مليون غرفة في عام 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 11%، مقارنة مع 37.43 مليون غرفة في عام 2022، وزيادة بنسبة 30% خلال الفترة التي سبقت الجائحة العالمية في عام 2019 الذي سجل 32.11 مليون غرفة.

وواصل قطاع الضيافة في دبي - وهو جزء رئيس من طموح الإمارة لتحقيق النمو العام لقطاع السياحة - تقديم أداء قوي، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة العالمية ضمن مختلف المقاييس، مثل الإشغال الفندقي، وعدد الغرف المحجوزة، وطول مدة إقامة النزلاء، ومعدل السعر اليومي للغرفة، ومعدل العائدات من الغرف المتوافرة.

وبلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي في دبي نحو 77.4% في عام 2023، وهو من أعلى المعدلات في العالم، ارتفاعاً من 72.9% في عام 2022، متجاوزة نسبة الإشغال البالغة 75.3% المسجلة في عام 2019.

وتعد النسبة المرتفعة للعام الماضي إنجازاً استثنائياً، نظراً للزيادة الإجمالية - ونسبتها 19% - في عدد الغرف الفندقية في عام 2023، مقارنة بعام 2019.