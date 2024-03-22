«باركن» يصعد 35.2% في أول يوم تداول بسوق دبي

عزز سهم «باركن» مكاسبه في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 2.22 مليار درهم، في أول يوم إدراج وتداول في سوق دبي المالي.

وصعد رأس المال السوقي لسهم «باركن»، من 6.3 مليارات درهم عند الإدراج، إلى 8.52 مليارات درهم في ختام جلسة أمس.

وقفز سعر السهم في أول جلسة تداول بأكثر من 35.2%، ليغلق عند 2.84 درهم بنهاية التداولات، مقابل سعر الطرح البالغ 2.1 درهم، وكان أعلى سعر وصل إليه السهم خلال جلسة أمس، 2.92 درهم.

واستقطب «باركن» تداولات أمس، بقيمة تجاوزت 487.03 مليون درهم، بعد التداول على 178.1 مليون سهم عبر تنفيذ 12.27 ألف صفقة.

وحظي إدراج شركة «باركن» باهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم «باركن» نحو 259 مليار درهم، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب بنحو 165 مرة. ويؤكد هذا الإقبال القوي ثقة المستثمرين باستراتيجية النمو لدى شركة «باركن»، وكونها فرصة استثمارية قوية في ظل الأداء الاقتصادي الثابت، والتوسع السكاني لإمارة دبي.

ويعد إدراج «باركن» الأول في سوق دبي المالي لعام 2024، متوافقاً مع مبادرات دبي الاستراتيجية لتطوير أسواق المال، والتي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2021.

ويدعم سوق دبي المالي برنامج تخصيص الشركات بشكل فعال، من خلال تسهيل عمليات إدراج جديدة من شأنها تعزيز أحجام التداول، وتعزيز النمو في الأسواق المحلية، وزيادة تحصين أسواق رأس المال في دبي، ما يخلق بيئة مالية أكثر ديناميكية وتنوعاً.

وقرع رئيس مجلس إدارة شركة «تاكسي دبي»، عبدالمحسن إبراهيم كلبت، جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي، احتفالاً بإدراج أسهم الشركة، بحضور رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال المري، والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي.

وقال رئيس مجلس الإدارة لشركة «باركن»، أحمد هاشم بهروزيان: «بفضل دور (باركن) الحيوي في نظام النقل في دبي، سواء في الحاضر أو المستقبل، فإن إدراجنا في سوق دبي المالي يعكس ثقة قوية بنمو ونجاح الإمارة على المدى البعيد».

وقال هلال المري: «أسهمت الخطوات السريعة في تنفيذ استراتيجية تطوير أسواق المال التي يشرف عليها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في جعل سوق دبي المالي أحد أكثر الأسواق المالية ديناميكية على مستوى العالم. ويشير الاهتمام الكبير من المستثمرين بهذا الإدراج، إلى الجدوى الاستثمارية في (باركن)، ويسلط الضوء على الجاذبية المستمرة لإمارة دبي وتقدّمها، ورؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى».

42.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية منذ بداية رمضان

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في الجلسات التسع الأولى من شهر رمضان الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 42.2 مليار درهم، تزامناً مع بدء تداول شركة «باركن»، مدفوعاً بالأداء الإيجابي للأسهم القيادية، وذلك بعد تسجيل أغلب الشركات المدرجة نتائج أعمال سنوية قوية واعتماد توزيعات نقدية سخية.

وخلال الجلسات التسع الأولى من شهر رمضان الجاري، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.575 تريليونات درهم في جلسة الثامن من مارس (قبل بداية شهر رمضان) إلى 3.617 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.883 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و734.37 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، متضمنة رأس المال السوقي لأسهم شركة «باركن» التي بدأ التداول على أسهمها أمس.

وفي الجلسات التسع الأولى من شهر رمضان، استقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 14.50 مليار درهم.

وجرى التداول خلال الجلسات التسع على نحو 4.19 مليارات سهم.