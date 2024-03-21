ايديز اوزسوي رئيساً مالياً جديداً لمجموعة مصرف عجمان

أعلن مصرف عجمان، عن تعيين ايديز اوزسوي رئيساً مالياً جديداً للمجموعة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تقوية فريق المصرف القيادي وتؤكد التزامه بمنح عملائه وأصحاب المصلحة خدمات عالية القيمة. ينضم اوزسوي إلى مصرف عجمان بعد أن حقق نجاحاً في منصبه كرئيس مالي لجميع الهيئات القانونية التابعة لسيتي بنك في الإمارات العربية المتحدة، حيث لعب دوراً محورياً في الإشراف على الأنشطة المالية للفروع في البلاد وفي مركز دبي المالي العالمي وفي سوق أبو ظبي العالمي.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصرف عجمان: "يسرنا الترحيب بالسيد ايديز اوزسوي في فريق مصرف عجمان. يتمتع اوزسوي بمسيرة مهنية ناجحة وخبرة واسعة في المجال المالي تجعلانه إضافة قيمة للغاية إلى المجموعة. تتماشى مهارات السيد اوزسوي القيادية ورؤيته الاستراتيجية بشكل مثالي مع أهدافنا لتحسين خدماتنا المالية والمساهمة في تنمية اقتصاد الإمارات العربية المتحدة".