50 دولة تشارك بفعاليات منتدى الاستثمار والأعمال في دبي

شهدت دبي، فعاليات منتدى المطية للاستثمار والأعمال بدورته الأولى، وشارك في المؤتمر ممثلون من 50 دولة حول العالم بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية وكسب وتبادل الخبرات من رجال أعمال من عدة دول مختلفة وبثقافات واستراتيجيات مختلفة، وذلك بحضور الشيخ فيصل بن عبيد بن سهيل آل مكتوم، والشيخ علي بن عبدالله المعلا، والشيخ عمار بن سالم القاسمي، والشيخ حميد بن خالد القاسمي، وعوض محمد بن الشيخ مجرن، والدكتور جمعة مدني رئيس مجلس إدارة المطية للاستثمار، والرئيس التنفيذي للعوض بتروليوم، ومنيرة البلوشي نائب رئيس مجلس الإدارة للمطية للاستثمار.

وركز المنتدى على المحاور الأساسية وهي ربط الشرق الأوسط الاقتصادي بجميع دول العالم والذي يجعل دبي بشكل خاص مركزاً رئيساً لجذب المستثمرين ورجال الأعمال، ويساهم هذا المنتدى في جعل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكسبون كثيراً من الخبرات الاقتصادية التي عاصرها أبرز رجال الأعمال من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور جمعة مدني رئيس مجلس إدارة المطية للاستثمار: "المؤتمر هو حدث استثماري يجمع المسؤولين والسفراء والشخصيات المهمة ورجال أعمال من 50 دولة مختلفة منهم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ومنهم مستثمرون قادمون من أجل التطوير".

وأضاف إن "النقاشات التي شهدها المنتدى خرجت بحلول للعديد من التحديات، لتأهيل المواطنين للدخول إلى القطاعات المختلفة في الاقتصاد وليكونوا قياديين بها، وتشجيع الشباب الإماراتي على الابتكار".