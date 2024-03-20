«دبي للإحصاء»: التضخم يسجل تباطؤاً إلى 3.36% خلال فبراير

أفادت بيانات حديثة لمركز دبي للإحصاء، بأن مؤشر التضخم السنوي في الإمارة سجل تباطؤاً خلال شهر فبراير الماضي ليبلغ 3.36%، مقابل 3.60% خلال يناير الذي سبقه.

وأظهرت البيانات التي أصدرها المركز أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دبي وصل خلال فبراير 2024 إلى 110.50 نقاط، مقارنة مع يناير الذي سجل خلاله 109.91 نقاط.

وأشار «دبي للإحصاء» إلى أن أسعار ثلاث مجموعات إنفاق وسلع سجلت انخفاضاً في مؤشراتها على أساس سنوي، وشملت «النقل» بنسبة 3.09%، و«التبغ» بنسبة 3%، و«الترفيه والثقافة والرياضة» بنسبة 0.76%.

بدورها، سجلت أسعار 10 مجموعات إنفاق وسلع رئيسة ارتفاعاً على أساس سنوي، وشملت: «التأمين والخدمات المالية» بنسبة 8.21%، و«السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» بنسبة 6.25%، و«التعليم» بنسبة 3.62%، و«الملابس وملبوسات القدم» بنسبة 3.38%، و«الطعام والمشروبات» بنسبة 3.08%، و«المطاعم والفنادق» 2.77%. من جهتها، سجلت كل من مجموعة «العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة» ارتفاعاً بنسبة 1.89%، و«الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها» 0.58%، و«المعلومات والاتصالات» 0.16%، و«الصحة» 0.11%.

وأوضحت بيانات «دبي للإحصاء» كذلك أن أسعار تسع مجموعات لسلع وخدمات رئيسة سجلت ارتفاعاً على أساس شهري، وتضمنت: «الملابس وملبوسات القدم» بنسبة 2.23%، و«النقل» 1.52%، و«الترفيه والرياضة والثقافة» 0.74%، و«المطاعم والفنادق» 0.60%، و«السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» 0.51%، و«العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة» 0.29%، و«الطعام والمشروبات» 0.10%، و«التبغ» 0.06%، و«الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها» 0.05%.

وانخفضت على أساس شهري، أسعار مجموعة «المعلومات والاتصالات» بنسبة 0.12%، فيما استقرت أسعار ثلاث مجموعات وسلع، هي: «التأمين والخدمات المالية»، و«التعليم»، و«الصحة».