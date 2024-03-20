«موف» تحصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت «موف» شركة التكنولوجيا المالية العالمية للتنقل التي تعمل على تسهيل فرص امتلاك المركبات لرواد الأعمال العاملين في قطاع التنقل، جمعها 100 مليون دولار أميركي ضمن جولة تمويل من الفئة «ب».

شارك في هذه الجولة شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، التي كانت قد قادت جولة التمويل السابقة لشركة «موف» في عام 2023، كما شاركت «أوبر» في جولة التمويل الجديدة. وتمكّن جولة التمويل هذه، شركة «موف» من توسيع نطاق أعمالها في قطاع التنقل العالمي.