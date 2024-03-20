اتفاقية تعزز وصول المستثمرين العالميين إلى الاكتتابات الأولية في «أبوظبي للأوراق المالية»

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاونه مع شركة «يوريكا» (Eureeca)، المنصة العالمية للاستثمار، التي تمكّن المستثمرين من أفراد ومؤسسات في الاستثمار بشركات النمو وما قبل مرحلة الاكتتاب العام الأولي. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بطريقة متوافقة تماماً مع اللوائح والأنظمة، ما يلبي اهتمام احتياجات المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ويستند التعاون بين الطرفين إلى الحضور الفعال لمنصة الاكتتاب الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية والخاصة بعمليات الاكتتاب العام الأولي.

ومن خلال الاستفادة من المزايا التي توفرها «يوريكا»، يسعى «أبوظبي للأوراق المالية» إلى تعزيز وصول المستثمرين الدوليين إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي بشكل أسهل ومبسط. كما يتيح هذا التعاون الاستفادة من قاعدة المستثمرين الدولية الواسعة التي تتمتع بها «يوريكا»، كمنصة مرخصة من هيئات عدة، ما يمنح مجموعة عالمية من المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية فرصة المشاركة في عمليات الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: «تعكس الاتفاقية التزامنا نحو ترسيخ الابتكار والشمولية في القطاع المالي. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي بشكل كبير، وتسهيل تجربة الاستثمار لمجموعة متنوعة من المستثمرين الذين يتطلعون إلى الإسهام في نمو سوق أبوظبي للأوراق المالية، ستستفيد من قدرات (يوريكا) التكنولوجية المتقدمة».

من جانبه، قال المؤسّس الشريك المدير التنفيذي لدى «يوريكا»، سام قواسمي: «سيُحدث هذا التعاون الأول من نوعه فرقاً إيجابياً كبيراً، إذ سيمكن المستثمرين الدوليين من المشاركة في عمليات الاكتتاب العام الأولي بكل سهولة، وبيع أسهمهم عبر منصة (يوريكا) في أي وقت في المرحلة التي تعقب الإدراج».