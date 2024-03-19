مركز تسوية المنازعات العقارية في أبوظبي ينجز 3876 منازعة خلال 2023

حقق مركز تسوية المنازعات العقارية التابع لمركز أبوظبي العقاري- دائرة البلديات والنقل، إنجازاً لافتاً فيما يتعلق بتسوية المنازعات العقارية خلال عام 2023.

وأفاد المركز بأنه أنجز 3876 منازعة من أصل 4079 منازعة قيدت خلال عام 2023، بنسبة إنجاز بلغت 95%. وأوضح أن هذا الإنجاز جاء بعد قيام المصلحين العقاريين من عقد 10,376 آلاف جلسة خلال العام، فيما بلغت القيمة الإجمالية للقضايا التي تم تسويتها ملياراً و985 مليوناً و550 ألفاً و315 درهماً، ما يمثل علامة فارقة في أداء المركز ودوره الريادي في دعم استقرار القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

وبحسب المركز، فقد بلغت نسبة المنازعات العقارية التي نجح المركز بحلها ودّياً 28% من إجمالي عدد المنازعات المنجزة، لافتاً إلى أن ذلك يعكس الحرص على تسوية النزاعات العقارية بالطرق الودية، باستخدام أحدث وسائل التوفيق والمصالحة، كما يؤكد التزام المركز المستمر بتعزيز عملية تسوية المنازعات العقارية، مما ينعكس على نمو القطاع العقاري في الإمارة.

وقال مدير مركز تسوية المنازعات العقارية، راشد الكعبي: «تشكل إنجازات مركز تسوية المنازعات العقارية في عام 2023 دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بالتميز وسعينا الحثيث لإرساء أعلى معايير العدالة والإنصاف في القطاع العقاري».

وأضاف: «مع تركيزه على تسوية المنازعات بشكل ودي، فقد لعب المركز دوراً محورياً في الحفاظ على سلامة واستقرار السوق العقارية في أبوظبي»، مؤكداً مواصلة مركز تسوية المنازعات العقارية جهوده لتحسين خدماته، واتباع أساليب مبتكرة لتسوية المنازعات، بما يسهم في نمو واستقرار سوق العقارات في أبوظبي.