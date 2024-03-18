س: كيف يتم احتساب حصة مالك الوحدة العقارية من رسوم الخدمات المشتركة؟

ج: يتم احتساب حصة المالك من رسوم الخدمات المشتركة، بحسب المساحة المملوكة له في سند ملكيته للوحدة العقارية، بعد توزيع الكلفة الإجمالية لرسوم الخدمات المشتركة على جميع ملاك الوحدات العقارية في المشروع، كل حسب المساحة المملوكة له. كما يمكن للمالك الحصول على تسعيرة كلفة رسوم الخدمات المشتركة المعتمدة من مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، وضربها في مساحة الوحدة العقارية، والحصول على إجمالي رسوم الخدمات المشتركة المعتمدة من المؤسسة.