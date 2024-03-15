دبي تسجل مستويات غير مسبوقة للحجوزات الفندقية خلال رمضان

قال مسؤولو مجموعات فندقية إن قطاع الضيافة في دبي يواصل أداءه القوي والقياسي في مختلف المؤشرات، في ظل الطلب العالي على المنتج السياحي في دبي، وارتفاع وتيرة تدفق الزوار الدوليين، لافتين إلى أن معدلات الطلب بناءً على الحجوزات الفندقية خلال شهر رمضان هي في مستويات قوية وغير مسبوقة.

وتوقعوا لـ«الإمارات اليوم»، أن تكون الإيرادات الفندقية خلال شهر رمضان في مستويات مقاربة للأشهر المعتادة وخلال أوقات الذروة، ما يشير إلى قوة وحجم الطلب السياحي على الإمارة، كما توقعوا تسجيل مستويات إشغال عالية تصل إلى 80% خلال رمضان، مدفوعة بسياحة الأعمال والترفيه.

وأكدوا أن دبي وجهة سياحية طوال العام، ولها مكانة بارزة على خريطة السياحة الدولية، ومن مختلف الأسواق حول العالم.

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي، المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: إن «السوق الفندقية في دبي تواصل أداءها القوي والقياسي بمختلف المؤشرات، في ظل الطلب العالي على المنتج السياحي في دبي».

وأضاف: «للمرة الأولى منذ 40 عاماً، نجد أن مستويات الطلب الفندقي خلال شهر رمضان هي ذاتها في الأشهر المعتادة خلال مواسم السياحة»، لافتاً إلى أن هذا مؤشر واضح جداً لقوة الطلب السياحي في دبي.

وأكد خوجلي أن «مستوى الحجوزات الخاص بالغرف الفندقية المسجلة خلال شهر رمضان في مستويات غير مسبوقة»، لافتاً إلى أن «الطلب على الغرف خلال هذا الشهر عادة ما يكون ضمن معدلات معروفة بالنسبة لقطاع الضيافة، حيث تأتي معظم الإيرادات الفندقية من خدمات الطعام، إلا أن الصورة هذا العام مغايرة تماماً».

وقال: إن «الإيرادات الفندقية خلال شهر رمضان ستكون في مستويات مقاربة للأشهر المعتادة، وخلال أوقات الذروة، ما يشير إلى قوة وحجم الطلب السياحي على الإمارة».

وأكد أن «دبي تواصل تعزيز جاذبيتها لمختلف شرائح الزوار، ومن جميع الأسواق، كإحدى أبرز الوجهات في العالم، وأكثرها طلباً، وأن مستويات التدفق السياحي للإمارة قوية طوال أشهر السنة».

بدوره، قال رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، هيثم مطر: «تشهد فنادق ومنتجعات (إنتركونتيننتال) طلباً مرتفعاً، ونتوقع معدلات إشغال قوية في دبي خلال شهر رمضان».

وأضاف: «بسبب شعبية فصل الشتاء بين السياح الذين يزورون دبي، فإننا نتوقع أن نشهد مستويات إشغال عالية تزيد على 70%، خلال فترة الشهر، مدفوعة بسياحة الأعمال والترفيه»، لافتاً إلى أن «مستوى الحجوزات خلال شهر رمضان أعلى بنسبة 20%، مقارنة بمستويات الشهر ذاته من العام الماضي».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي: إن «الطلب على السوق الفندقية في دبي خلال رمضان العام الجاري أعلى بشكل ملحوظ، مقارنة بمستوياته خلال الشهر ذاته من العام الماضي»، مؤكداً أن «دبي وجهة سياحية طوال العام، ولها مكانة بارزة على خريطة السياحة الدولية، ومن مختلف الأسواق حول العالم».

وأضاف: «بناء على المؤشرات الأولية، فإن حجم الطلب على السياحة الدولية في دبي لايزال قوياً خلال رمضان، ونتوقع أن تراوح معدلات الإشغال الفندقي بين 75 و80% خلال هذا الشهر»، مشيراً إلى أن الطلب على الفنادق الشاطئية والمنتجعات قوي للغاية.

وأوضح عبدالهادي أن «السوق الفندقية في دبي واصلت خلال الفترة الأخيرة تسجيل مستويات قوية، في ظل ارتفاع معدلات التدفق السياحي إلى الإمارة التي استقطبت أكثر من 17 مليون سائح دولي في عام 2023، لتتجاوز الأرقام المسجلة بالنسبة لمستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19)».

نفاد الغرف الفندقية

أظهرت بيانات مواقع شبكية لحجز الغرف الفندقية عبر الإنترنت، نفاد الجزء الأكبر من الغرف المعروضة للبيع لديها في المنتجعات الشاطئية في الإمارة طوال شهر رمضان، خصوصاً في منطقة نخلة وشاطئ جميرا، فيما سجل الطلب على الغرف الفندقية من فئة «خمس نجوم» مستويات قوية طوال الشهر، إضافة إلى طلب قوي على الشقق الفندقية.