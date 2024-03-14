دبي تستقبل 1.77 مليون سائح دولي خلال يناير 2024 بنمو 21%

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 1.77 مليون سائح دولي خلال يناير 2024، مقابل 1.47 مليون سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت نحو 21%.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 18% من إجمالي عدد الزوّار خلال يناير، مسجلة نحو 327 ألف زائر دولي، تلتها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 18% مسجلة نحو 311 ألف زائر.

وحلّت منطقة جنوب آسيا في المركز الثالث بنحو 17%، بمعدل وصل إلى 294 ألف سائح دولي، فيما استحوذت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على نحو 15% من إجمالي أعداد السياح الدوليين إلى دبي خلال يناير مسجلة أكثر من 262 ألف سائح دولي، ونسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل وصل إلى 211 ألف سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 8% من الإجمالي مسجلة نحو 149 ألف سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من 115 ألف سائح دولي مستحوذتين على 6% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 4% لإفريقيا بمعدل وصل إلى نحو 71 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2% وبمعدل 33 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يناير 2024، أكثر من 150.4 ألف غرفة فندقية ضمن 823 منشأة فندقية، مقابل 147.1 ألف غرفة فندقية ضمن 809 منشآت في نهاية يناير 2023.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 83% خلال يناير 2024، مقابل 80% في الفترة ذاتها من عام 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.6 ألف غرفة فندقية ضمن 159 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 43.4 ألف غرفة فندقية ضمن 195 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 28.9 ألف غرفة فندقية ضمن 275 منشأة فندقية.

أمّا الشقق الفندقية، فقد سجلت أكثر من 26.4 ألف غرفة ضمن 194 منشأة لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية يناير الماضي 3.8 ليالٍ فندقية، مقابل أربع ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2023، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 3.84 ملايين ليلة مبيت، مقابل نحو 3.64 ملايين ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو بلغت نحو 6%.