تضاعف حجوزات «دناتا للسفريات» الدولية لعطلة عيد الفطر

كشفت «دناتا للسفريات»، مزودة خدمات السفر في دولة الإمارات، عن تضاعف حجم حجوزات السفر الدولية من دولة الإمارات خلال عطلة عيد الفطر المبارك في أبريل المقبل، مقارنةً بمستويات العام الماضي.

وذكرت «دناتا للسفريات» أنها شهدت في السنوات الماضية تقارباً بين خياري «السفر الدولي» أو «الإقامة المحلية» خلال عطلة عيد الفطر، للمقيمين في دولة الإمارات، في ما شهد العام الجاري ارتفاع أعداد المتعاملين الذين اختاروا السفر للخارج بنسبة 60% من جميع الحجوزات، بينما فضّل 40% حجز إقامات داخل الدولة.

وأضافت أن الوجهات الأكثر إقبالاً لحجوزات عطلة عيد الفطر من دولة الإمارات هي: جزر المالديف، وتايلند، وإيطاليا، وموريشيوس، والولايات المتحدة، على الترتيب.

عطلة طويلة

وقالت رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»، ميرة كتيت: «سيستمتع المقيمون في دولة الإمارات بعطلة طويلة لعيد الفطر العام الجاري، ويغتنم المسافرون هذه الفرصة من خلال إجراء حجوزات مسبقة إلى وجهات بعيدة في مناطق مثل آسيا والولايات المتحدة».

وأضافت: «تحظى جزر المالديف وموريشيوس في المحيط الهندي، فضلاً عن تايلند، بإقبال كبير لدى المسافرين على مدار العام، بفضل مناخ هذه الوجهات وسهولة الوصول إليها من دولة الإمارات. وهذا العام، تزايد الطلب على السفر إلى إيطاليا والولايات المتحدة، لقضاء عطلة العيد مقارنة بعام 2023، حيث يفضّل المسافرون مدينتي روما وفينيسيا في إيطاليا، بينما كانت مدينتا نيويورك ولاس فيغاس الأكثر إقبالاً في الولايات المتحدة».

ولفتت «دناتا للسفريات» إلى أنها توفر مجموعة من برامج العطلات المخصصة للمسافرين في دولة الإمارات مع توافرها في اللحظة الأخيرة خلال عطلة عيد الفطر في أبريل المقبل. وتشمل أبرز المزايا، الإقامة في فنادق من فئة خمس نجوم، مع خدمة التنقل من المطار وإليه، والوجبات في أشهر الوجهات في جزر المالديف وسيشيل وهونغ كونغ وبالي، إلى جانب جولة في أفضل المعالم السياحية في سريلانكا، والعديد من برامج العطلات الأخرى.



عروض عيد الفطر

وذكرت «دناتا للسفريات» أن أفضل عروضها لعطلة عيد الفطر، تتمثل في جزر المالديف، وتشمل الإقامة ثلاث ليالٍ في فندق «كانديما المالديف» من فئة خمس نجوم في «إن سكاي ستوديو» مع وجبة إفطار يومياً ورحلات طيران محلية ذهاباً وإياباً، وخدمات مواصلات بالقارب السريع، ورحلات ذهاب وعودة، ابتداءً من 5205 دراهم للشخص الواحد.

وتتضمن باقة «سيشيل» إقامة ثلاث ليالٍ في «منتجع وسبا سافوي سيشل»، من فئة خمس نجوم في غرفة عادية، مع وجبة إفطار يومية، وخدمة مواصلات من المطار وإليه، ورحلات ذهاب وعودة، ابتداءً من 7670 درهماً للشخص الواحد.

أما عرض هونغ كونغ، فيتضمن إقامة لثلاث ليالٍ في فندق «إنتركونتيننتال غراند ستانفورد هونغ كونغ» من فئة خمس نجوم في غرفة كلاسيك، مع وجبة إفطار يومية، وخدمات مواصلات من وإلى المطار، ورحلات ذهاب وعودة، ابتداءً من 5775 درهماً للشخص الواحد.

ولفتت «دناتا للسفريات» إلى أن عرض «بالي» يتضمن إقامة لثلاث ليالٍ في «منتجع بولغاري بالي» من فئة خمس نجوم في فيلا مطلة على المحيط، ووجبة إفطار يومية، وخدمة مواصلات من المطار وإليه، ورحلات ذهاب وعودة، ابتداءً من 11430 درهماً للشخص الواحد.

أما عرض سريلانكا، فيتضمن رحلة لمدة سبعة أيام في الحياة البرية والطبيعة وزيارة المعالم الثقافية، تتضمن إقامة لليلة واحدة في «كاندي»، وليلتين في «نوارا إليا»، وليلة واحدة في «أوداوالاوي»، وليلة واحدة في «يالا»، وليلة أخيرة في «بينتوتا». وتشمل الرحلات الاستكشافية سهول هورتون واستكشاف الحياة البرية من خلال رحلات سفاري في متنزهين وطنيين، وشلال «راوانا»، ورحلة نهرية في «مادو جانجا»، وجولة في مدينة «جالي». ويشمل السعر خدمات النقل الخاصة، والإقامة لمدة ست ليالٍ ورحلات العودة، ابتداءً من 5300 درهم للشخص الواحد.