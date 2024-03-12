«موانئ دبي» تطلق شبكة عالمية للشحن

افتتحت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أحدث مكاتبها، في ميامي، ضمن سلسلة تشمل أكثر من 100 مكتب للشحن حول العالم، في إطار توسعة كبيرة تهدف إلى دعم جهود متعامليها للتغلب على تعقيدات التجارة العالمية.

وشرعت مجموعة موانئ دبي العالمية في هذه المبادرة العالمية الجريئة سعياً إلى تعزيز التزامها تجاه متعامليها، استجابةً للاضطرابات المتزايدة في حركة التجارة العالمية، والتي تتمثل في التغيّر المناخي، والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

ويعمل في هذه المكاتب 1000 موظف، إلى جانب فريق مجموعة موانئ دبي العالمية الذي يضمّ أكثر من 108.1 آلاف موظف، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بشكل كبير خلال الشهور الـ12 المقبلة، لدعم ما يزيد على 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية سنوياً.

وتشير أبحاث مجلة «إيكونوميست إمباكت»، إلى أن الشركات الآن تركز أولوياتها على الاستراتيجيات الفعّالة الهادفة إلى تعزيز المرونة في سلاسل التوريد الخاصة بها، في ظلّ الاضطرابات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، حيث أثبت نموذج الشحن التقليدي للأصول، والذي ينقل البضائع عبر أطراف ثالثة، أنه عرضة للتعطّل في نقاط التفتيش الرئيسة، وقد تكون له تأثيرات غير مباشرة على خطط التخزين والتنفيذ لدى الشركات ومتعامليها.

ويعد مكتب ميامي أحدث مكاتب موانئ دبي العالمية التي تفتتح أبوابها ضمن هذه الشبكة الشاملة من الأصول عالية القيمة والخبرة المتخصصة، من الموانئ ومحطات النقل بالشاحنات، والشحن الجوي والبحري والجمارك وخدمات التخزين، والتي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة.

وقال الرئيس التجاري للشؤون اللوجستية للمجموعة في موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بيت سايمون: «يأتي توسعنا في مجال الشحن استكمالاً لحلول وقدرات سلسلة التوريد الشاملة عندنا، ويعدّ هذا النهج الملائم للأصول بمثابة تغيير كبير في مجال شحن البضائع، والذي يُعزز قدرات القيادة لدى المتعاملين من خلال تمكين الرؤية والتحكم على نطاق أوسع، ومنحهم الثقة اللازمة للتبادل التجاري في السوق العالمية اليوم».

وأضاف سايمون: «بالتوازي مع جهودنا الهادفة إلى تعزيز حضورنا في قطاع الشحن، نعمل على تأسيس شبكة متكاملة تغطي نسبة تزيد على 90% من حركة التجارة العالمية. ومع تركيزنا على دعم شبكتنا، نحرص على إنشاء قدرات عالمية تعدّ الأفضل في فئتها من حيث القوة والمرونة».

• يعمل في مكاتب الشحن 1000 موظف، إلى جانب فريق مجموعة موانئ دبي العالمية الذي يضمّ أكثر من 108.1 آلاف موظف.