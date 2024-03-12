دبي تروج لمقوماتها ومعالمها السياحية خلال بورصة برلين للسفر

شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، الذي أقيم في الفترة ما بين 5 و7 مارس الجاري، حيث استعرضت إلى جانب 56 جهة من الشركاء الرئيسين والأطراف المعنية المقومات والعروض السياحية التي توفرها دبي لزوارها. وتعد هذه هي المشاركة الثانية والثلاثين لدبي في أحد معارض السفر الرائدة على مستوى العالم، حيث شهد المعرض هذا العام حضور ما يقارب 100 ألف شخص.

وشارك في المعرض، إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عدد من الجهات العارضة من قطاع السياحة، بما في ذلك الجهات الحكومية، والفنادق، ومنظمي الرحلات السياحية، وشركات إدارة الوجهات، ومن بينها (فنادق ومنتجعات العنوان، وأتلانتس دبي، وبانيان تري دبي، ومتحف المستقبل، وفلاي دبي، التي تشارك للمرة الأولى)، وهو ما أسهم في تسليط الضوء على تنوّع العروض السياحية التي توفرها الإمارة لقادة وخبراء قطاع السفر العالمي.

وتمثل المشاركة في المعارض الدولية الكبرى ركيزة أساسية في الاستراتيجية التسويقية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة دبي العالمية، وكذلك زيادة عدد الزوار من الأسواق الرئيسية وأيضا الواعدة. وفي نهاية عام 2023، سجلت دبي رقماً قياسياً في عدد الزوار الدوليين، حيث رحبت بأكثر من 17.15 مليون زائر، بزيادة نسبتها 19.4%، مقارنةً بالعدد المسجل في عام 2022 والبالغ 14.36 مليون زائر.

وكانت السوق الألمانيت من الأسواق المهمة التي أسهمت في هذا النمو خلال العام الماضي، مع تسجيلها نمواً ملحوظاً بنسبة 36% على أساس سنوي، مع استقبال دبي لـ 574.979 ألف زائر ألماني.

وشهد جناح دبي في المعرض استقبال مجموعة من أبرز المتخصصين في قطاعي السياحة والسفر من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عدد من كبار السياسيين وقادة القطاع، ومن بينهم عمدة برلين، كاي فيجنر، وعضو مجلس الشيوخ للشؤون الاقتصادية والطاقة والمؤسسات العامة، فرانزيسكا جيفي، والرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة،جوليا سيمبسون.

وتعليقاً على هذه المشاركة، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري،عصام كاظم: "نحرص على مواصلة الاستفادة من الزخم الكبير الذي شهدته دبي خلال عام 2023 لتسليط الضوء على العروض المتنوعة التي توفرها الإمارة للمسافرين من مختلف الأسواق، لاسيما في ظل النمو الذي تشهده الإمارة وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي حددتها قيادتنا الرشيدة. وتعكس المشاركة المميزة لوفد دبي في المعرض قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحرص الجميع على تعزيز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة للعيش والعمل والزيارة. ولقد تمكنا معا من إطلاع رواد وخبراء قطاع السفر من شتى أنحاء العالم على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دبي لجذب المزيد من الزوار إليها باعتبارها وجهة رائدة".

وساهم الإقبال الكبير من الزوار الدوليين على زيارة دبي في ترسيخ حضورها العالمي لتحصل على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع "تريب أدفايزر" للعام الثالث على التوالي، لتصبح أول مدينة تحقق هذا الإنجاز بصورة متتالية. كما حصلت دبي خلال المعرض على أعلى تقييم للوجهات لعام 2023 في مؤشر أداء الوجهات من "آي بيه كيه إنترناشيونال IPK International"، إحدى شركات الاستشارات السياحية الرائدة عالمياً والمتخصصة في أبحاث السياحة والتسويق والتخطيط.

وركزت الدراسة السنوية على الأداء المميز لدبي في جذب الزوار الدوليين وتلبية متطلباتهم، وذلك من خلال الاعتماد على الرحلات السياحية العالمية، ورضا المسافرين، والتوصيات، ورغبة المسافرين في تكرار التجربة.

وشهد المعرض هذا العام حضور حوالي 100 ألف زائر على مدار ثلاثة أيام، بما في ذلك أكثر من 5500 جهة عارضة من 170 دولة، و1300 من كبار المشترين، و80 وزيراً، و72 سفيراً، و3200 صحفي.

وتناول المعرض الذي أقيم في مركز المعارض ببرلين مواضيع متنوعة شملت الذكاء الاصطناعي واستخداماته المحتملة في السياحة، وكذلك الحاجة الملحّة لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع.

وركز ممثلو وفد دبي خلال المعرض على أبرز اتجاهات السفر العالمية من خلال العديد من النقاشات المتنوعة مع الزوار ووسائل الإعلام، مثل زيادة الاهتمام بالسفر إلى دبي في فصل الصيف، بالإضافة إلى مواسم الذروة التقليدية، فضلا عن العروض المتنوعة التي تقدمها المدينة على مدار العام، بدءاً من التجارب الشاطئية المميزة، وخيارات التسوق الفاخرة، وصولاً إلى تجارب فنون الطهي الرائعة.

كما أن اهتمام المسافرين امتد ليشمل زيارة الوجهات الثقافية المميزة في دبي ومن بينها منطقة حتا الجبلية، وجبال الحجر الشاهقة، ومحمية دبي الصحراوية، مما يقدم مزيجاً رائعاً من الوجهات الطبيعية والثقافة المحلية التقليدية.