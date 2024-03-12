«دناتا» تحصل على اعتماد «أياتا» لمناولة ونقل بطاريات الليثيوم

حصلت شركة «دناتا» العالمية المتخصصة في خدمات الطيران والسفر، على اعتماد المناولة الآمنة لبطاريات الليثيوم، من «مركز التميز للمدققين المستقلين» التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، ليجسد هذا الإنجاز التزام الشركة بتلبية معايير السلامة والمتطلبات التنظيمية الصارمة في مناولة المواد التي قد تكون خطرة.

وأفاد بيان بأن رحلة «دناتا» مع برنامج بطاريات الليثيوم بدأت منذ أبريل 2023، وبعد أقل من 12 شهراً، أصبحت أول مزود للخدمات الأرضية يحصل على اعتماد لـ11 محطة من محطاتها حول العالم، التي شاركت جميعها في عملية تدقيق شاملة.

وأكملت محطات الشركة في أستراليا وباكستان أول مراحل التقييم، تلتها سنغافورة وبلجيكا والمملكة المتحدة والإمارات، في ما أقيم حفل اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) لهذه المحطات في اجتماع «الندوة العالمية للشحن» التي أقيمت في هونغ كونغ أخيراً.

السلامة والامتثال

وقال نائب رئيس أول «دناتا» للشحن في الإمارات واستراتيجية الشحن العالمية، غيوم كروزير: «يسعدنا الحصول على اعتماد (مركز التميز للمدققين المستقلين) التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، لمناولة ونقل بطاريات الليثوم، ما يؤكد التزامنا بالسلامة والامتثال، ويعكس جهودنا المستمرة للحفاظ على أعلى المعايير في التعامل مع البضائع الخطرة، وضمان سلامة عملياتنا ورضا المتعاملين معنا».

من جانبه، قال الرئيس العالمي للشحن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بريندان سوليفان: «تواصل الشحنات الجوية التي تحتوي على بطاريات الليثيوم نموها، ويأتي ضمان نقل هذه العناصر بأمان وكفاءة في صدارة أولويات الصناعة، ولتحقيق ذلك يجب الامتثال للتغييرات التنظيمية، ودمج أفضل الممارسات في مناولة بطاريات الليثيوم عبر سلسلة التوريد، ومن هذا المنطلق تم إطلاق برنامج مركز التميز للمدققين المستقلين لنقل بطاريات الليثيوم».

وأضاف: «نثمّن حصول (دناتا) على هذا الاعتماد كونها أول مزود للخدمات الأرضية يعتمد 11 محطة عبر شبكة محطاتها العالمية، في إنجاز سيعود نفعه على المتعاملين معها من خلال ضمان مناولة شحناتهم بأقصى قدر من الكفاءة والسلامة، ويرسي أيضاً معياراً جديداً للجودة في قطاع الشحن».

يذكر أن «دناتا» استثمرت وبكثافة خلال السنوات القليلة الماضية، في عملياتها لتعزيز السلامة وتحسين الكفاءة في التعامل مع البضائع الخطرة. وأصبحت في عام 2021 أول مزود خدمات جوية عالمي يعتمد منصة «أياتا» للفحص التلقائي DG Autocheck لقبول شحنات البضائع الخطرة. وحصلت في ديسمبر 2023 على اعتماد إضافي من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» للتدريب والتقييم القائم على الكفاءة فيما يتعلق بالبضائع الخطرة.

710 آلاف رحلة طيران

تأسست «دناتا»، التي رسخت مكانة رفيعة كشركة عالمية رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، في عام 1959، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة عالية الجودة في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست.

وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق «دناتا» مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي.