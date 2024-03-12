اتفاقية لتطوير «منصة المرور الأزرق الإماراتية»

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تعاون مع شركة «نيونوتيكا» المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل «منصة المرور الأزرق الإماراتية» التي تستهدف تطوير حزم نوعية من الامتيازات والتسهيلات من شأنها أن تعزز تنافسية القطاع البحري الوطني، وتزيد جاذبيته للمستثمرين الدوليين، مما يحقق قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، إضافة إلى السفن التجارية التي تزور موانئها.

وقّعَ المذكرة كل من مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندسة حصة آل مالك، والرئيس التنفيذي لـ«نيونوتيكا»، الكابتن رامي البريكي، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين.

وقالت حصة آل مالك إن الوزارة تستهدف من خلال هذا التعاون، التوسع إلى المرور الأزرق المتعدد، الهادف إلى ربط جميع وسائل النقل، ما يجعل دولة الإمارات الشريك اللوجستي للتجارة العالمية، ويعزز مكانتها، رائدة في صناعة اللوجستيات.

وأوضحت أن مشروع «منصة المرور الأزرق» يشكل داعماً رئيساً للإسهام في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والبيانات خلال السنوات الـ10 المقبلة، حيث ستعمل "المنصة" على دمج ميزات متقدمة مع رؤى صناعية شاملة، لتوفير حلول سلسة وفعّالة للمهنيين البحريين في دولة الإمارات، من خلال ربط المحترفين وأصحاب السفن ومزودي الخدمات البحرية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ«نيونوتيكا»، الكابتن رامي البريكي، التزام «نيونوتيكا» بالابتكار والتميز في القطاع البحري، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والخبرة في القطاع بهدف إنشاء منصة سلسة ومتكاملة تعزز النمو والازدهار للقطاع البحري.