«الإمارات للتنمية» يدعم مقدمي الرعاية الصحية

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، أمس، إطلاقه منتجاً جديداً لتمويل مستحقات الرعاية الصحية، بهدف مساعدة مقدمي الرعاية الصحية على الحفاظ على السيولة المالية الكافية، وذلك من خلال شراكته مع شركة التكنولوجيا المالية «كلايم»، المتخصصة بتوفير حلول تمويل قطاع الرعاية الصحية.

ويسعى المصرف من خلال مذكرة التفاهم إلى دعم الاستقرار المالي لمقدمي الرعاية الصحية، عبر توفير حلول رأس المال العامل منخفضة المخاطر وقصيرة الأجل.

كما سيعمل المصرف من خلال توظيف خبرات «كلايم» في مجال التكنولوجيا المالية على تسهيل وصول مقدمي الرعاية الصحية في المؤسسات ومنشآت الرعاية الصحية الصغيرة والكبيرة إلى رأس المال العامل مع فترات سداد وشروط مرنة.