عملة البيتكوين تتجاهل جني الأرباح وتعاود التحليق فوق 71 ألف دولار للمرة الأولى

ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد خلال اللحظات الأولى من تعاملات اليوم الاثنين، متجاهلا عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها مؤخراً، ليأتي ذلك مع استمرار هوس العملات المشفرة في اجتياح مجتمع الاستثمار

تجاوزت العملة المشفرة الرائدة حاجز 71.1 ألف دولار للمرة الأولى، مدعومة بطلب المستثمرين على منتجات العملات المشفرة الجديدة المتداولة في البورصة الأمريكية والتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وكانت عملة البتكوين تجاوزت عتبة الـ70 ألف دولار للمرة الأولى الأسبوع الماضي، قبل أن تعاود التراجع وسط حملات جني أرباح أدت إلى تذبذب كبير في أسعار العملات المشفرة، كما يشار إلى أن مكاسبها بلغت 244% في آخر 12 شهراً، وأكثر من 47% في آخر 30 يوماً.

وخلال تعاملات اليوم، قد امتد التفاؤل الأخير بشأن عملة البيتكوين أيضًا إلى الرموز الرقمية الأخرى، وخاصة الإيثريوم، الذي يحتل المرتبة الثانية بعد البيتكوين من حيث القيمة السوقية الإجمالية، مرتفعًا إلى 4000 دولار بارتفاع 2.3%، كما ارتفعت عملة الريبل 0.62 دولار مرتفعة 1.6%.

وتدفقت مليارات الدولارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الأسابيع القليلة الماضية، حيث حصل السوق على دعم إضافي من التوقعات التي تتضمن ترقية إلى منصة إيثريوم بلوكتشين، موطن الإيثر المنافس للبيتكوين، وحدث «تنصيف» البيتكوين.

كانت موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على 11 صندوقًا متداولًا للبيتكوين في أواخر شهر يناير الماضي بمثابة لحظة فاصلة بالنسبة لهذه الصناعة، بعد شتاء عملات مشفرة دام 18 شهرًا شهد سلسلة من حالات إفلاس الشركات البارزة.

حتى المستثمرين المؤسسيين الذين تجنبوا العملات المشفرة في السابق بسبب تحركاتها الحادة والجامحة، بدأوا في الالتزام بأموال طويلة الأجل أيضًا، والتي يقول المحللون إنها قد تساعد في الحفاظ على المرحلة الأخيرة من هذا الارتفاع.

بلغ صافي التدفقات إلى أكبر 10 صناديق بيتكوين فورية في الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 مارس، مع ذهاب أكثر من 2 مليار دولار منها إلى الصندوق التابع لشركة بلاك روك.