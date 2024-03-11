«دبي للسلع المتعددة» يستقطب 2692 شركة جديدة إلى دبي خلال 2023

أصدر مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، تقريره السنوي لعام 2023، مسجلاً ثاني أفضل أعوامه على الإطلاق، مع انضمام المزيد من الشركات إلى منطقة الأعمال التابعة له، إذ انضمت 2692 شركة جديدة إلى المركز في العام الماضي 2023، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 24 ألف شركة.



جذب الاستثمارات

وأرجع المركز هذا النمو الذي سجّله، إلى إطلاق منظومات أعمال جديدة، وزيادة حجم الخدمات التي يقدمها المركز، وارتفاع القدرة الاستيعابية في منطقة «أبتاون دبي» مع افتتاح برج «أبتاون تاور»، ما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه المركز في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يسهم بنسبة 11% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى دبي، معززاً بذلك مكانة الإمارة باعتبارها مركزاً عالمياً لتجارة السلع المتنوعة مثل: الماس، والأحجار الكريمة، والذهب، والطاقة، والمنتجات الزراعية الأساسية من جهة، والخدمات عالية القيمة مثل تقنيات التشفير، والألعاب وتقنيات الـ«ويب 3.0» من جهة أخرى.

أداء قياسي

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم: «أثبت مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2023 قدرته على مواصلة أدائه القياسي في ظل التوسع الهائل الذي أنجزه على مستوى بنيته التحتية، في حين يمثل انضمام 2692 شركة جديدة شاهد عيان على الدور الذي يلعبه المركز وأعضائه في تعزيز التجارة والاستثمار، لا سيما المساهمة بما نسبته 11% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي».

وأضاف: «مع تعزيز دور منطقة الأعمال بفضل افتتاح برج (أبتاون تاور)، وتنفيذ المزيد من مشروعات التطوير في منطقة (أبتاون دبي)، فإن المركز على أهبة الاستعداد لاستيعاب النمو المتسارع مستقبلاً، لا سيما في ظل استقطاب موجات جديدة من الاستثمار إلى دبي».

تطوير وشراكات

بدورها، قالت المديرة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي: «اعتمدنا خلال السنة الماضية على مكانتنا الراسخة لرفع مستوى القيمة التي نقدمها للشركات المسجلة في المركز، وذلك عن طريق تطوير منظومات جديدة للأعمال، وتحسين الخدمات المقدمة، وعقد شراكات استراتيجية جديدة مع أطراف من مختلف أنحاء العالم، مما أتاح لنا المحافظة على أدائنا الاستثنائي وتحقيق مستويات جديدة من النمو في مجالات عدة مثل تقنيات التشفير الرقمية والألعاب والطاقة، وفي أسواق رئيسية مثل الصين». وأضافت: «نهدف مع بداية عام 2024 إلى تعزيز دورنا الريادي في هذه القطاعات، ومكانتنا كمنطقة أعمال مفضلة للشركات الراغبة في تطوير أعمالها ودخول أسواق عالمية انطلاقاً من دبي».



منظومات الأعمال

وبحسب المركز، فقد أثبتت منظومات الأعمال الجديدة المتخصصة بمجموعة واسعة من المجالات ذات إمكانات النمو الكبيرة نجاحها خلال عام 2023، لا سيما في مجال التكنولوجيا، في ظل مواصلة الجهود التي تبذلها إمارة دبي لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار.

واستقبل «مركز كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بعض الشركات الرائدة في هذا القطاع مثل منصتي «باي بت» و«سولانا»، وشركة «TDeFi» المتخصصة في تقنيات الـ«ويب 3.0»، إلى جانب 129 شركة إضافية، ليصل عدد الشركات المسجلة في «ركز كريبتو» إلى 600 شركة، مما يعزز مكانته كأكبر تجمع لشركات التشفير و«بلوك تشين» والـ«ويب 3» على مستوى المنطقة.

وتجسيداً لجهود «دبي للسلع المتعددة» في هذا المجال، استضاف المركز «هاكاثون» بالشراكة مع منصة«باي بت» لتداول العملات الرقمية في دبي، بجوائز تعدّ الأكبر من نوعها لهذا النوع من الأنشطة على مستوى المنطقة.



الذهب والماس

بدورها، تعدّ بورصة دبي للماس أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس على مستوى العالم، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة الدولة كأكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم. وقد واصلت البورصة دورها خلال عام 2023 في تسهيل تجارة الماس والأحجار الكريمة، باستضافتها 70 مناقصة، فضلاً عن استضافة أول ندوة في العالم حول الماس المصنّع معمليّاً، في وقت تولّت فيه دولة الإمارات منصب رئيس «عملية كيمبرلي» عام 2024، ويمثلها الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم.

كما شهدت «بورصة دبي للذهب والسلع»، التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، تداولات عقود بقيمة 115.3 مليار دولار أميركي (423.5 مليار درهم) على مدار العام.



مركزا «القهوة» و«الشاي»

من جهته، عالج مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 7330 طناً مترياً من القهوة في عام 2023، وشهد صفقات تجارية لأسواق رئيسية في أميركا الوسطى والجنوبية وآسيا وإفريقيا. كما عالج «مركز الشاي» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 32 ألف طن متري من الشاي خلال العام الماضي، معززاً من مكانة الدولة كأحد أكبر مراكز إعادة تصدير الشاي على مستوى العالم.



منصة «ترايد فلو»

بدورها، سجلت منصة «ترايد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، المنصة المتخصصة في تسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في منشآت التخزين بدولة الإمارات، صفقات إجمالية بقيمة 522 مليار دولار أميركي (1.92 تريليون درهم)، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام السابق 2022.



حلول عقارية

ازدادت الحلول العقارية التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة بصورة كبيرة خلال عام 2023، لا سيما مع افتتاح مقره الرئيس الجديد في برج «أبتاون» المكون من 81 طابقاً، ويضم فندقاً فخماً ووحدات سكنية فاخرة و22 طابقاً من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى.

وتم الإعلان عن تطوير ستة أبراج سكنية جديدة في منطقة «أبراج بحيرات جميرا»، فضلاً عن طيف واسع من التحسينات المزمعة مثل المرافق الرياضية الجديدة.



تدفقات الاستثمار

وأكد مركز دبي للسلع المتعددة أن دبي تحافظ على مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يلعب المركز دوراً جوهرياً في جذب الاستثمارات، حيث يسهم بنسبة 11% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.

وكشف أن قطاع الطاقة شهد نمواً كبيراً، مستفيداً من الميزة التنافسية التي تتمتع بها الدولة ضمن خطط وجهود التحول في مجال الطاقة على مستوى العالم، ما عزز جاذبية الإمارة أمام الاستثمارات الأجنبية، وساهم في انضمام أكثر من 460 شركة جديدة تعمل في مجال الطاقة إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2023، ليصل إجمالي عدد شركات الطاقة في منطقة أعماله إلى أكثر من 3230 شركة.