أحمد بن سعيد: تطوير نموذج المناطق الحرة 2030 لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية سنوياً

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، خلال ترؤسه الاجتماع الـ26 للمجلس، أن المناطق الحرة في دبي تعمل على تطوير مؤشرات أداء فورية، تعزز دورها الريادي في تنويع اقتصاد دبي وتكريس جاذبيتها الاستثمارية عالمياً.

وقال سموه: «المناطق الحرة في دبي أسهمت على مدى العقود الماضية في جعل دبي في مقدمة الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات العالمية، واليوم نعمل على تعزيز هذه الإنجازات بتطوير (نموذج المناطق الحرة 2030) الذي يهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية سنوياً خلال السنوات الـ10 المقبلة، من خلال تعزيز التنافسية في سهولة مزاولة الأعمال في دبي، وتيسير تأسيس وتوسيع ونمو الشركات فيها، بما ينعكس إيجاباً على مساهمتها في اقتصاد دبي، وفي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تحرص على مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال الأعوام الـ10 المقبلة». وأضاف سموه: «لترسيخ ريادة دبي أرضاً للفرص ومنطلقاً للأفكار المبتكرة ومنصةً لقصص النجاح الملهمة، نواصل تطوير نموذج المناطق الحرة بدبي ليعزز ريادتها عالمياً في استقطاب الاستثمارات، وتمكين قطاعات اقتصاد المستقبل».

نموذج المناطق الحرة 2030

واستعرض أعضاء المجلس خطط ومحاور وتصورات ومراحل تطوير «نموذج المناطق الحرة 2030»، الذي تم تكليف مجلس المناطق الحرة به، في تأكيد على أهميتها كركيزة أساسية في نجاح دبي الاقتصادي، وتحقيق التطوير المستمر الذي يعزز القدرة التنافسية المستدامة للإمارة. كما أقرّ مجلس المناطق الحرة بدبي وضع تصور لآلية توفر البيانات للمناطق الحرة بصورة آنية، لما فيه دعم سرعة اتخاذ القرار، استناداً على البيانات المحدثة والتقارير الدورية، مع ضمان خصوصية وحوكمة تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمناطق الحرة.

وتشكل مؤشرات المناطق الحرة أداة مهمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، حيث تقدم رؤى فورية وشاملة حول أداء الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة، كما تعزز فعالية إدارة المعلومات من خلال تحليل البيانات ورصد الأداء الاقتصادي.

مشروعات قوانين

إلى ذلك، اطلع المجلس على مستجدات حزمة من مشروعات القوانين التي تسهل الإجراءات والتعاملات الإدارية، وتعزز جاذبية دبي الاقتصادية للكفاءات ورواد الأعمال والمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية على حد سواء. كما تم الاطلاع على نتائج ومستجدات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والخطوات المستقبلية التي تعزز دور سلطات المناطق الحرة في دبي، وترسيخ ثقافة الامتثال ومتابعة تطبيق المعايير.

أعمال المجلس

واستعرض المجلس ملخصاً عن الأعمال لعام 2023 بإشراف فريق أمانة المجلس، وبالتعاون مع اللجان المتخصصة بالمجلس وممثلي سلطات المناطق الحرة، بما في ذلك «رخصة دبي الموحدة»، ودراسة الأثر الاقتصادي للمناطق الحرة، ودراسة الطلب على الطاقة ومواجهة غسل الأموال، وتوحيد تسمية الخدمات في المناطق الحرة، كما اطلع المجلس على مجريات مشروعات أخرى هي حالياً على المسار الصحيح في مراحل تنفيذها، ومن ضمنها الانتهاء من تنظيم ورش العمل التوعوية لسلطات المناطق الحرة والشركات الموجودة في المناطق الحرة حول ضريبة الشركات.

واختتم الاجتماع بالاطلاع على بنود الميزانية التي تموّل المشروعات التي تخدم سلطات المناطق الحرة، وتسهم إيجاباً في تعزيز دور ومساهمات المناطق الحرة بدبي في اقتصاد الإمارة.

أحمد بن سعيد:

. المناطق الحرة في دبي أسهمت على مدى العقود الماضية بجعل دبي في مقدمة الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات العالمية.