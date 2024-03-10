ارتفاعات قياسية للذهب تحفّز تجارة «السبائك»

قال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن أسعار الذهب سجلت، أخيراً، ارتفاعات قياسية كبيرة حفّزت متعاملين على بيع ما بحوزتهم من سبائك ذهبية للمتاجر.

وواصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع الثالث على التوالي، مسجّلة في نهاية الأسبوع الماضي زيادات راوحت بين 9.75 دراهم و11.75 درهماً لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي زيادات سعر الغرام إلى 21.75 درهماً خلال ثلاثة أسابيع.

وقال مدير محل «ريكي للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «أسعار الذهب سجّلت ارتفاعات قياسية، إذ وصلت إلى حدود سعرية هي الأعلى منذ أكثر من عامين، بضغط من نمو الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية بمعدلات فائقة».

وأضاف أن «الارتفاعات السعرية الكبيرة في الذهب خلال الفترة الأخيرة كانت عاملاً محفزاً نشّط تجارة السبائك الذهبية في الأسواق، إذ شهدت منافذ البيع إقبالاً كبيراً من متعاملين لبيع ما بحوزتهم من سبائك للاستفادة من الفروق السعرية الكبيرة للذهب».

من جهته، قال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، إن «الزيادات السعرية القياسية للذهب أبطأت الطلب على المشغولات الذهبية، مقابل ارتفاع إقبال المتعاملين على بيع السبائك الذهبية، للحصول على عائدات مجزية من الفروق السعرية».

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في محل «دايمون للمجوهرات»، ديلي سون، إن «الزيادات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة تُعدّ قياسية والأعلى منذ أكثر من عامين»، مشيراً إلى أنها «انعكست سلباً على طلب المشغولات، فيما زادت الإقبال على بيع المتعاملين السبائك الذهبية التي بحوزتهم للمتاجر».