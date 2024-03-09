وكالات سيارات تبدي تفاؤلاً كبيراً برمضان وتستعد بـ «عروض استثنائية»

أبدت وكالات وشركات سيارات لـ«الإمارات اليوم»، تفاؤلاً كبيراً بالموسم الرمضاني 2024، متوقعة ارتفاع المبيعات خلال شهر الصوم، بنسب تفوق الأعوام الماضية، في ظل العروض القوية المطروحة.

وأوضح مسؤولون في تلك الوكالات أنهم اعتادوا توفير عروض استثنائية خلال شهر رمضان، تشمل السيارات الجديدة والمستعملة المعتمدة، والكهربائية.

وقال مدير المبيعات والتسويق في شركة «المسعود للسيارات»، بشير جميل: «إن الشركة طرحت عروضاً لشهر رمضان تتيح خصومات استثنائية على بعض طرز (نيسان) و(رينو) و(إنفنيتي) الجديدة، تتضمن توفيراً بين 10 آلاف و60 ألف درهم، وإلغاء الفائدة على التمويل، مع ضمان لمدة خمس سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق، والاختيار بين ضمان غير محدود الأميال مجاناً، أو عقد صيانة مجاناً، أو إمكانية الاستبدال بأفضل سعر، أو تأمين مجاناً».

وأضاف أن «عروض السيارات المستعملة المعتمدة تتيح خيارات التمويل المتكاملة، وخدمات التظليل، والتسجيل والصيانة المجانية، فضلاً عن ضمان ممتد لفترة تصل إلى خمس سنوات».

وتوقع جميل ارتفاع الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة خلال رمضان، بالنظر إلى الانتعاش الذي يشهده قطاع السيارات منذ أواخر 2023، مقارنة بالسنوات الماضية. ولفت إلى أن «وكالات السيارات اعتادت توفير عروض استثنائية خلال رمضان، في وقت أصبح فيه السلوك الاستهلاكي يميل إلى التباطؤ في الأسابيع التي تسبق رمضان انتظاراً للعروض الخاصة به، ما يحفز الوكلاء على تعزيز استراتيجياتهم الترويجية لزيادة المبيعات وضمان رضا المتعاملين»، مبيناً أن رمضان فرصة لتعزيز مبيعات السيارات، ويعد من أهم المواسم التي تقدم فيها الوكالات أفضل وأقوى العروض سنوياً.

من جانبه، قال المدير الإداري لعلامتي «الفطيم تويوتا» و«الفطيم لكزس»، جاك برينت: «ينتظر المستهلكون شهر رمضان لشراء سيارات جديدة، لذلك طرحنا عروضاً على بعض طرز (تويوتا) و(لكزس)».

وأضاف: «تشمل طرز (تويوتا) الجديدة كلياً خطة دفع بفائدة 0%، وتوفير خدمات الصيانة، وتظليل النوافذ، والتأمين والتسجيل مجاناً، فضلاً عن عرض (اشتر الآن وادفع لاحقاً)، والاستفادة من برامج (الإيجار المدفوع سلفاً) بخطط دفع مرنة، حيث يُمكن إرجاع السيارة إلى الشركة، أو استبدالها بسيارة جديدة بموجب عقد إيجار جديد، أو شراء سيارة جديدة، أو شراء السيارة المستأجرة بسعر محدّد مسبقاً، مع احتساب أقساط الإيجار المسددة». وأضاف: «هناك عروض على بعض طرز علامة (لكزس) التجارية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تطبق على السيارات التي تتم فوترتها وتسليمها بين الأول من مارس و30 أبريل 2024، تتضمن تمويلاً بفائدة صفرية لثلاث سنوات، أو عقد صيانة لثلاث سنوات (60 ألف كيلومتر)، مع ضمان لأربع سنوات (100 ألف كيلومتر)، وتسجيل وتأمين مجاناً للسنة الأولى، وبعض مميزات برامج تأجير السيارات». وأكد برينت أن «رمضان يشهد عروضاً على بعض طرز السيارات المستعملة والمعتمدة، تتضمن خصماً بقيمة 2000 درهم، وتأميناً شاملاً مجاناً، وتسجيلاً للسنة الأولى مجاناً، وضماناً لسنة واحدة».

وأضاف أن «رمضان يشهد زخماً كبيراً من حيث المبيعات، ويعد الأفضل لشراء السيارات سنوياً»، متوقعاً زيادة نسب المبيعات في ظل العروض الاستثنائية.

إلى ذلك، قال المدير الإداري لشركة الفطيم للنقل الكهربائي، حسن نيرجز: «إن الشركة طرحت عرضاً على شراء سيارة (بولستار) الكهربائية يبدأ من 1699 درهماً شهرياً، متضمناً شاحناً هدية، مع دفعة أولى مقدمة».

في السياق نفسه، قال رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، سليمان الزبن: «إن عروض (هيونداي) الرمضانية تسري على بعض الطرز الجديدة، وتشمل تأجيل سداد القسط الأول لمدة أربعة أشهر، وضمان المصنع لمدة خمس سنوات (150 ألف كيلومتر)، وعقد خدمة لمدة ثلاث سنوات عن طريق أحد البنوك بدفعات تبدأ من 945 درهماً شهرياً، فيما تشمل عروض بعض طرز (جينيسيس) تسجيلاً مجاناً، وضمان المصنّع لمدة خمس سنوات غير محدود بالكيلومترات، وعقد خدمة لمدة خمس سنوات (100 ألف كيلومتر)، فضلاً عن استلام وتوصيل السيارة لغرض الصيانة». وأضاف: «نشهد في (جمعة الماجد) زيادة كبيرة في نسب المبيعات في رمضان». من جهته، قال المدير العام لشركة «فولكس واغن أبوظبي»، جوردان ووكر: «إن الشركة طرحت عروضاً على بعض الطرز الجديدة، تبدأ من 113 ألف درهم، أو 1695 درهماً شهرياً، مع باقة تتضمن ضماناً وخدمة، ومساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات، فضلاً عن تسجيل وتأمين مجانيين للسنة الأولى». وأكد أن «شهر رمضان أصبح علامة فارقة في قطاع السيارات المحلي، ويمثل فرصة فريدة للأشخاص والعائلات للشراء، مستفيدين من العروض المميزة، لاسيما على السيارات الجديدة»، مشيراً إلى أن «رمضان يشهد عادة ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات السيارات، في وقت نتوقع فيه مبيعات قوية خلال موسم 2024، مدعومة بالعروض والالتزام بتقديم خدمات استثنائية».

رمضان.. موسم العروض الترويجية

قال المدير العام لـ«أودي أبوظبي»، سكوت شيرز: «إن المجموعة طرحت عروضاً على عدد من طرز السيارات الجديدة والمستعملة والكهربائية، خاصة بشهر رمضان، تتضمن الاستفادة من خطط خدمة مجانية لمدة خمس سنوات، أو 105 آلاف كيلومتر، وضمان غير محدود من الكيلومترات لمدة خمس سنوات، وتسجيل وتأمين مجانيين للسنة الأولى، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات، و(فائدة صفرية) على تمويل بعض الطرز، والحصول على شاحن منزلي، وتركيب مجاني عند شراء سيارة كهربائية من طرز معينة».

وأكد أن «قطاع السيارات يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في المبيعات خلال شهر رمضان، حيث يُعرف بكونه موسم العروض الترويجية القوية في قطاع السيارات، نتيجة لارتفاع الطلب وزيادة إنفاق المستهلكين في رمضان، والعروض الجذابة».

وقال: «نتوقع زيادة الطلب على عروض رمضان الحصرية، بناء على نجاح العروض المماثلة في السنوات الماضية، وزيادة الطلب على العلامة التجارية».