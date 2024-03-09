«دوكاب»: المواطنات يشكلن 33% من القوى العاملة الإماراتية في الوظائف الإدارية و24% في «التقنية»

أفادت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «دوكاب»، منى محمد فكري، بأن «دوكاب» تمضي برؤية ثابتة وطموحة نحو تعزيز دور المرأة بشكل واعد، إذ تبيّن الأرقام والإحصاءات وجود منحنى تصاعدي في أعداد الموظفات العاملات في المجموعة، وتشكل المرأة الإماراتية 33% من الوظائف الإدارية، و24% من الوظائف التقنية من إجمالي القوى العاملة الإماراتية في المجموعة».

وأضافت أن «الإناث يمثلن حالياً ما نسبته 19% من إجمالي فريق عمل «دوكاب»، في حين يشغلن 13% من الوظائف الإدارية».

وأشارت منى محمد فكري، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «بيئة العمل في مجموعة (دوكاب) تعكس ثقافة المجتمع الإماراتي التي تدعم تقدير المرأة وتمكينها من خلال توفير بيئة محفزة تساعدها على الإبداع والابتكار، وأنه منذ تأسيسها في عام 1979 تنتهج المجموعة استراتيجية توفر فرص عمل متكافئة بين الرجل والمرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكين المرأة يعد عاملاً أساسياً لتحقيق الإنجازات الرائدة والنجاحات المستدامة».

رؤية ثابتة تعزز دور المرأة

وأوضحت أن «مجموعة (دوكاب) تتمتع بمسيرة حافلة بالمبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز التوازن بين الجنسين ضمن منظومتها، وبالتالي تمكين المرأة في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية ذلك في خلق بيئة مبتكرة ومتطورة في القطاعات الصناعية المختلفة إلى جانب الانفتاح على وجهات النظر المختلفة».

وأضافت: «تؤمن (دوكاب) بأهمية كسر الحواجز والقوالب النمطية بين الجنسين، وتشجيع مشاركة المرأة ضمن مختلف الفرق، طالما أنها قادرة على ذلك».

بيئة مرنة

وأوضحت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «دوكاب»، أن «(دوكاب) عملت على تطوير العديد من السياسات الداخلية التي تمكن المرأة العاملة، إذ توفر مجموعتنا بيئة عمل تساعد على التوازن بين العمل والحياة. ونبذل قصارى جهدنا لضمان أن نوفر بيئة عمل صحية يشعر فيها موظفونا عموماً بالراحة، وموظفاتنا خصوصاً، حتى يمكنهن التفوق وتحقيق طموحاتهن المهنية والاستفادة من إمكاناتهن».

وأشارت إلى أنه «في هذا الإطار أطلقت المجموعة عدداً من البرامج والإجراءات الإدارية لدعم العنصر النسائي بشكل عام، مثل إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، وطرح نظام العمل عن بعد للوظائف الإدارية، مع إمكانية العمل وفق ساعات دوام مرنة، بالإضافة إلى ساعات أمومة لمدة عام كامل».

شريك فاعل في النجاح

بدورها، قالت مدير إدارة تنفيذي للاتصال المؤسسي في «دوكاب»، ميثاء شعيب، إن «المجموعة تولي مكانة مميزة للمرأة من خلال دعمها وتمكينها في مجالات وقطاعات المجموعة كافة، وتوفير الدعم الكامل لها والإمكانات والأدوات اللازمة لتشجيعها على العمل والعطاء، وترك بصمة واضحة وتحقيق الريادة».

وأضافت أن «المرأة تعد شريكاً فاعلاً في نجاح (دوكاب)، إذ تشهد المجموعة نمواً ثابتاً بشكل سنوي في أعداد النساء الموظفات فيها، وتظهر الأرقام والإحصاءات التي نقوم بإعدادها بشكل دوري وجود منحنى تصاعدي في أعداد النساء بشكل عام، إذ زادت أعدادهن بنسبة 39% خلال الأعوام الـ10 الماضية، أثبتن على امتدادها قدرتهن على إنجاز المهام النوعية والصعبة التي كانت سابقاً حكراً على الرجال فقط».

وأكدت أن «اعتماد التوازن كسياسة عامة للمجموعة لا يثري القوى العاملة فيها فقط، بل يعزز أيضاً عمليات صنع القرار المهمة، ويدفع عجلة التحول في الصناعة قدماً».

وأوضحت ميثاء شعيب، أن «(دوكاب) تحرص على تمكين الموظفات في مختلف نطاقات العمل ضمن المجموعة، وتوفير فرص جديدة لدعم النساء في مختلف الوظائف، عبر رفدهن بالعلوم والمعارف والخبرات والمهارات التقنية، وتشجيعهن على الاندماج في البرامج التدريبية التي تطلقها (دوكاب) باستمرار، وتوفير فرص عمل لهن تتناسب ومهاراتهن وخبراتهن التخصصية، بما يحقق التوازن في الأدوار بين الجنسين، الذي يعد جزءاً محورياً من النسيج المجتمعي في الدولة وركيزة من ركائز التزامها بتسريع الوصول إلى الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات».

وأشارت إلى أن «مجموعة دوكاب» أسهمت ولاتزال بدعم جهود تمكين النساء بمختلف أنحاء دولة الإمارات في إطار رؤية مستقبلية تشكل فيها المرأة جزءاً رئيساً من إنجازات المجموعة وكوادرها البشرية، والهدف إحداث فرق لصالح الأفراد والمجتمعات ضمن مسار ثابت وواضح عنوانه «تمكين المرأة».

• %39 ارتفاعاً في أعداد النساء العاملات بالمجموعة خلال الأعوام الـ10 الماضية.