ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك من شركة "بن غاطي القابضة"

رحبت ناسداك دبي بأول إدراج للصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من قبل "بن غاطي القابضة". ويؤكد هذا الإدراج للشركة على الدور المحوري لتمويل الصكوك على الصعيد المالي الإقليمي، كما يُعزز مكانة ناسداك دبي كوجهة رئيسية للإصدارات المُدرجة، معززة دورها الريادي في تسهيل الأدوات المالية المبتكرة، والمساهمة في توسيع محفظة الأوراق المالية المدرجة في البورصة.

ويحظى إدراج "بن غاطي القابضة" بأهمية خاصة من خلال تنويع خيارات التمويل في القطاع العقاري، حيث يُرسي معيارًا جديدًا لأول صكوك عقارية مقوّمة بالدولار الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، ما يمهد الطريق أمام إدراجات مستقبلية، ويُعزز سمعة المنطقة في مجال التمويل الإسلامي على المستوى العالمي.

وقام محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة "بن غاطي القابضة"، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، وذلك بحضور مجموعة من البنوك الداعمة.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة "بن غاطي القابضة": "يعكس هذا الإنجاز رؤيتنا الاستراتيجية وتفانينا لدفع النمو والتميز في القطاع المالي في المنطقة. إن إدراجنا الناجح للصكوك هو شهادة على الثقة الراسخة التي وضعها المستثمرين والمؤسسات المالية في بن غاطي. وهو يؤكد التزامنا بالشفافية والموثوقية، وتقديم القيمة، مما يعزز مكانتنا كشريك موثوق به في الساحة المالية".

وأشار حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يؤكد الإدراج الأول للصكوك من "بن غاطي القابضة" على سعينا المستمر لجعل دبي مركزاً عالمياً لتمويل الصكوك، ويُعزز التزامنا الراسخ بتقديم حلول مالية للشركات في المنطقة. كما يشير الاهتمام المتزايد بالسوق المالية الإسلامية إلى تطوّر وقوة النظام المالي في ناسداك دبي".

وعززت ناسداك دبي مكانتها كواحدة من أكبر منصّات إدراج الصكوك والسندات؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات المُدرجة 131 مليار دولار أمريكي، منها 43 مليار دولار من إصدارات السندات و88 مليار دولار من إصدارات الصكوك. كما تواصل البورصة خطواتها الثابتة نحو تحقيق الريادة في إدراج أدوات الدخل الثابت، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مفضّلة لإدراج السندات والصكوك.