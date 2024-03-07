«دبي لحماية المستهلك» تنفذ جولات تفتيشية على الأسواق استعداداً لرمضان

بدأت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مجموعةً من الجولات التفتيشية والحملات التوعوية، واللقاءات مع التجار والمستهلكين، قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك للتأكد من جاهزية واستعداد الأسواق لتلبية ارتفاع الطلب المتوقع، وكذلك الالتزام بالأسعار المحددة خلال هذه الفترة من العام، فضلاً عن توعية مختلف الأطراف بحقوقهم وواجباتهم.

وتكفل هذه الجولات واللقاءات، المقرّر استمرارها طوال الشهر الفضيل، تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين، والتأكد من استعداد الشركات والمتاجر لحل شكاوى المستهلكين، والتعامل معها بسلاسة قبل ورودها إلى إدارة حماية المستهلك، بما يزيد من ثقة المستهلكين بالأسواق.

كما تعتزم المؤسسة تنظيم عدد من اللقاءات مع ممثلي أكثر القطاعات التي تشهد حركة نشطة بمناسبة شهر رمضان المبارك، بما فيها الجمعيات، والهايبرماركت، ومحال الخياطة، والصالونات النسائية، إضافة إلى مواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وغيرها من متاجر ومنافذ بيع.

وتشدّد هذه اللقاءات على ضرورة التزام التجار بالمعايير الخاصة بحماية المستهلك، وبالتراخيص التجارية والتصاريح الصادرة عن المؤسسة، وتراقب عن كثب مدى استعداد الشركات والمتاجر لشهر رمضان المبارك، والتأكيد على أهمية عرض رقم التواصل مع حماية المستهلك، وعرض أسعار الخدمات والسلع بشكل واضح وبارز للمستهلكين، ومطابقة الأسعار بين المعروض وصناديق الدفع، وكذلك الالتزام بالعروض الترويجية المُعلنة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، محمد شاعل السعدي: «تحرص المؤسسة على توعية المستهلكين والتجار على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع، إذ تتسم هذه الفترة من العام بخصوصيتها، نظراً للنشاط الاقتصادي المتزايد الذي تشهده الأسواق».

وأضاف: «تأتي هذه الخطوة بما يتماشى مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك لتنفيذ حملات توعوية حول حقوق وواجبات التجار والمستهلكين، والمنافسة المشروعة، وتهيئة بيئة مناسبة للتجارة العادلة».

وأكد السعدي أن أسواق دبي تعتبر من الأسواق المهمة التي يرتادها العديد من المتسوقين، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وهي تكتسب سمعة طيبة وثقة من المستهلكين، نتيجة تزايد مستوى الوعي والجهود المبذولة للتأكد من خلو الأسواق من أي ممارسات غير صحيحة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة.

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك، أحمد علي موسى: «انطلقت جولات المؤسسة الميدانية في أسواق مختلفة ضمن دبي منذ الشهر الماضي، حيث عقد فريق العمل لقاءات مع التجار لتشجيعهم على الالتزام بالأسعار المحددة خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب أهمية تقديم إيصالات الشراء للمستهلكين، فضلاً عن تعريفهم بحقوقهم والوسائل التي يمكن أن يستخدموها في حال واجهتهم أي عوائق أو صعوبات مع أصحاب المتاجر وكيفية تقديم الشكاوى».

وتضمنت قائمة جولات المؤسسة الميدانية خلال الفترة السابقة كلاً من سوق الواجهة البحرية، وسوق الخضراوات والفواكه في «ورسان»، وسوق الجملة بمنطقة الراس، و«كارفور مول الإمارات»، وجمعية الاتحاد- الورقاء مول، و«عبايا مول»، فيما يشمل البرنامج أيضاً المزيد من هذه الجولات خلال الفترة المقبلة، وفي أيام الشهر المبارك.