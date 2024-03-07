20.3 مليار درهم إجمالي إيرادات «الاتحاد للطيران» في 2023

أعلنت «الاتحاد للطيران» نتائجها للعام الكامل 2023، حيث سجلت نتيجة تشغيلية بقيمة 1.4 مليار درهم (394 مليون دولار)، مدفوعة بنمو بلغ أربعة مليارات درهم (1.1 مليار دولار أميركي) في إيرادات المسافرين عن العام السابق، وخفض تكلفة الوحدة من دون الوقود بنسبة 7%، ما أدى إلى تحسن كبير في ربحية أعمال المسافرين.

ونقلت «الاتحاد للطيران» 14 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 40% مقارنة بالعام الذي سبقه، في وقت بلغ فيه إجمالي الإيرادات 20.3 مليار درهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ18.3 مليار درهم في 2022.

وخلال 2023، أطلقت الناقلة 15 وجهة جديدة، واستمرت في توسيع أسطولها التشغيلي مع إضافة 14 طائرة، لدعم نمو المقاعد المتوافرة لكل كيلومتر، والذي بلغ نحو 30%.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، محمد علي الشرفاء الحمادي: «نتقدم بالشكر للمتعاملين معنا على دعمهم الكبير لطموحاتنا، وإلى أفراد عائلة (الاتحاد للطيران) على تقديمهم خدمة موثوقة ومتميزة تتفرد بها عملياتنا». وأضاف: «استمر فريقنا في تعزيز قوة الشركة وزيادة كفاءتها، ما أسهم في تقديم تجارب استثنائية للمتعاملين». وتابع: «سنواصل بناء أُسس راسخة مع توسيع شبكة وجهاتنا، وتعزيز خدماتنا وربط المزيد من الزوار بأبوظبي، دعماً لطموحات الإمارة في مجال السياحة، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون شركة الطيران التي يرغب الجميع في السفر على متن رحلاتها».