«دبي للسلع المتعددة» يطلق «منصة الاستدامة»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق «منصة الاستدامة» التابعة للمركز، وهي منظومة جديدة لتعزيز أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين أعضاء المركز الذين يتجاوز عددهم 24 ألف شركة.

ويسعى «دبي للسلع المتعددة» من خلال التركيز على خبرته العميقة في هذا المجال، إلى بناء شبكة من رواد الاستدامة ضمن منقطة الأعمال التابعة له، بهدف إحداث تغيير هادف وأثر إيجابي على المستوى العالمي. وتهدف هذه المنظومة الجديدة إلى استكمال النجاحات التي حققتها المنظومات المتخصصة التابعة للمركز في السنوات الأخيرة، ولعب دور إقليمي في تعزيز المعرفة والابتكار في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وبحسب «دبي للسلع المتعددة»، فقد انضمت العديد من الشركات والمؤسسات الاجتماعية من أبرزها «جنرال ميلز» General Mills، و«مونجاسا» Monjasa، و«شيل آند فيفو لوبريكانت» Shell & Vivo Lubricants، و«موتيف إنتيريورز» Motif Interiors، و«إيفولفن وومن» Evolvin’ Women، هذا الأسبوع كأعضاء مؤسسين للمنصة.



فرص تمويلية

وإضافة إلى توفير برنامج للِّقاءات، وفرص التوجيه، وعقد الشراكات، تتيح «منصة الاستدامة» الحصول على فرص تمويلية من خلال الشركات الاستثمارية وبرامج مسرعات الأعمال التي تركز على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

أما برنامج الولاء فيتيح للأعضاء تبادل النقاط لقاء مجموعة خدمات، بما في ذلك التراخيص وتجديد التأشيرات، فضلاً عن الحصول على نقاط إضافية تتيح للشركات تحسين مستوى عضويتها بصورة أسرع عبر المستويات المختلفة ضمن برنامج الولاء الخاص بمركز دبي للسلع المتعددة، وبالتالي إمكانية الحصول على دعم مخصص من فريق الحسابات الرئيسية وتسريع نموها التجاري.

وتعمل «منصة الاستدامة» بالتعاون مع مؤسسة «سي 3»، وهي مؤسسة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتعمل على تمكين رواد الأعمال، وتعزيز دورهم وتأثيرهم الاجتماعي على مستوى العالم.



مكانة دبي

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يتمثل الهدف الرئيسي لـ(منصة الاستدامة) في مضاعفة الأثر الإيجابي الذي تحدثه الشركات الأعضاء التي يتجاوز عددها 24 ألف شركة، وضمان ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لتعزيز جهود الاستدامة على مستوى العالم». وأضاف: «لطالما أولى مركز دبي للسلع المتعددة أهمية بالغة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث عمد إلى توقيع الميثاق العالمي للأمم المتحدة عام 2017، وقيادة الرؤى العالمية خلال السنة الماضية في مجالات التحول في قطاع الطاقة، ومستقبل المواصلات وخيارات النقل النظيف على هامش مؤتمر الأطراف (COP28)، وبذلك، يصبح تأسيس (منصة الاستدامة) خطوة طبيعية في ظل الجهود التي نبذلها في هذا المجال، حيث نرفد مجتمع الأعمال حول العالم بمنصة مخصصة لعرض جهودهم في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتبادل المعرفة والخبرات، وإحداث تغيير إيجابي وهادف في نهاية المطاف».



برنامج شامل

وتوفر مؤسسة «سي 3» من خلال هذه الشراكة برنامجاً شاملاً من الدورات التدريبية والفعاليات، فضلاً عن تسهيل التواصل بين أعضاء المنصة والخبراء المحليين والإقليميين. كما يستفيد أعضاء المنصة من وصول سهل إلى مركز التأثير التابع لمؤسسة «سي 3»، وهي منصة ذات مصدر مفتوح تهدف إلى إلهام الأفكار الهادفة وتحفيزها.

ولفت «دبي للسلع المتعددة» إلى أن الاشتراك في «منصة الاستدامة» مجاناً لأعضاء المركز، شريطة اجتياز إجراءات التقييم.