«دبي القابضة» توسّع برنامج «قادة الغد للخريجين» عالمياً

أعلنت «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة، التي تمارس أعمالها في 13 دولة، عن توسيع نطاق برنامجها «قادة الغد للخريجين» عالمياً، ليشمل الخريجين الدوليين، مع تأكيدها على التزامها المستمر بمواصلة جذب ودعم المواهب الواعدة من الجامعات في دولة الإمارات.

ويستقبل البرنامج المهني المتميّز الذي يمتد على مدار 12 شهراً طلبات التسجيل حتى الأول من يوليو المقبل، حيث يقدّم فرصة نوعيّة للخريجين الجدد للتعرّف إلى محفظة «دبي القابضة» المتنوّعة والوصول إليها، ويوفّر لهم مساراً واضحاً لمسيرة مهنية واعدة ونمو وظيفي ملموس.

وتنطلق نسخة 2024 من برنامج «قادة الغد للخريجين» مع سلسلة حملات ترويجية متميزة تجول جامعات بارزة في كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، ويتيح البرنامج للخريجين خوض تدريبات متخصّصة، والحصول على الإرشاد المهني تحت إِشراف نخبة من الخبراء، فضلاً عن فرص التعليم المهني المباشر في بيئة العمل، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات استراتيجية حقيقية عبر مختلف وحدات الأعمال ضمن محفظة «دبي القابضة»، بما فيها الشركات التابعة لها والمتخصّصة في قطاعات العقارات، وإدارة الأصول، والترفيه، والضيافة، والاستثمارات.

وسيصبح المنتسبون إلى البرنامج أعضاءً أساسيين ضمن فريق متعاون ومرن وشامل، بحيث سيكون بمقدورهم المساهمة في مبادرات مهمّة وملهمة.

وعقب إكمال البرنامج بنجاح، سيحظى كلٌّ من الخريجين المنتسبين على وظيفة بدوام كلي في إحدى شركات «دبي القابضة» التي تنشط في قطاعات عدة، بما فيها العقارات، والتجزئة، والضيافة، والترفيه، والخدمات اللوجستية، والعلوم، والإعلام.

وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، «دبي القابضة»، فاطمة حسين: «انطلاقاً من مسؤولية الشركة تجاه مجتمعها، فإننا ندرك أهمية تطوير الجيل التالي من قادة المستقبل، وضرورة تأهيلهم ليتولوا أدواراً رياديةً ضمن بيئة أعمالنا المبتكرة. لذا، يقدم البرنامج للخريجين، رحلة عملية غنية بالتجارب التعليمية وفرص التفاعل والتواصل عبر قطاعات وأقسام متنوّعة في (دبي القابضة)».

وأضافت: «يدعم البرنامج بشكلٍ مباشر توجّهنا نحو التوطين، والتزامنا بتعزيز مهارات وتطوير خبرات الخريجين الإماراتيين، بينما يعكس التوسّع الدولي للبرنامج العام الجاري اهتمامنا باكتشاف المواهب على المستوى العالمي».