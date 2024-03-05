«إيفزا» تفتتح مكتباً في ألمانيا لجذب الاستثمار

أعلنت هيئة المنطقة الحرة الدولية «إيفزا»، أمس، افتتاح أحدث مكاتبها في ألمانيا، في إطار خططها للتوسّع على الصعيد العالمي.

وترمي هذه الخطوة إلى توطيد العلاقات بين الإمارات وألمانيا، وتمهيد الطريق أمام نمو الأعمال التجارية وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

حضر افتتاح المكتب بمدينة فرانكفورت في ألمانيا، نائب رئيس البعثة في سفارة الدولة في برلين، خلفان المطروشي، والمدير التنفيذي لـ«إيفزا» يوخن كنخت.

ويأتي افتتاح المكتب في إطار خطط «إيفزا» للتوسع عالمياً بهدف دعم الشركات الألمانية الراغبة في إقامة علاقات تجارية مع دبي، وتعزيز وجود «المنطقة» على الأراضي الألمانية من خلال تمكينها من إنشاء ودعم العلاقات المباشرة وترسيخها مع رواد قطاع الأعمال والمستثمرين والشركاء.