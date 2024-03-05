682 عارضاً من 42 دولة في «دبي الدولي للأخشاب»

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات النسخة الـ20 من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، بمشاركة سبعة أجنحة عرض دولية و682 عارضاً من 42 دولة، لاستعراض أبرز اتجاهات الصناعة، وأحدث التطورات التقنية والمنتجات الخشبية.

ويقدم المعرض على مدار ثلاثة أيام إلى جانب المعرض الرئيس، باقة من الفعاليات والأنشطة، أبرزها المؤتمر الذي يضم جلسات نقاشية وكلمات رئيسة.

ويقام على هامش المعرض تكريم الفائزين بجوائز الابتكار في صناعة الأخشاب، بهدف تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الأخشاب على تقديم حلول وأفكار جديدة مبتكرة، لمواجهة التحديات ذات الصلة بالقطاع.

ويجمع المعرض مئات العارضين من دول أبرزها، الولايات المتحدة، وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والصين والهند وبولندا وروسيا والبرتغال ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى، والدول الأوروبية ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا، فضلاً عن موردي وتجار وموزعي مواد البناء المحليين والدوليين ومصنعي الأثاث والآلات والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمقاولين والمطورين.

كما يتيح المعرض للمشاركين فرصة الاطلاع على مجموعة متنوعة من المنتجات الخشبية ومستلزمات الإنتاج التي تشمل الخشب المنشور، والخشب الهندسي، والألواح الليفية، والخشب الرقائقي، والألواح، فضلاً عن استعراض الأدوات والملحقات، والآلات الخشبية، والطلاءات الخشبية.