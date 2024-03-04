غرفة دبي العالمية تعرّف بفرص التوسع الخارجي في المغرب والسنغال

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية جديدة ضمن مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» لتعريف مجتمع الأعمال في الإمارة بالمشهد التجاري والاستثماري، وأهم فرص الأعمال في كل من السنغال والمغرب، وذلك بحضور أكثر من 95 ممثلاً عن شركات القطاع الخاص بدبي.

وأتاحت فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر»، للحضور من ممثلي الشركات المحلية، فرصة الاطلاع عن كثب على واقع ومتطلبات مختلف قطاعات الأعمال في السنغال والمغرب، كما استعرضت أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها غرفة دبي العالمية للشركات والمستثمرين بهدف توسيع عملياتهم على المستوى الدولي.

وتوفر سلسلة فعاليات «فرص الأعمال تحت المجهر» منصة مهمة للتواصل بين الشركات العاملة في دبي مع ممثلين عن القطاعين العام والخاص في الأسواق الخارجية المستهدفة، وذلك لتسليط الضوء على واقع وآفاق كل سوق والفرص التي تزخر بها في مختلف القطاعات.

ويحظى المشاركون في فعاليات المبادرة بمعلومات معمقة حول الأسواق التي يدرسون التوسع فيها تجارياً واستثمارياً، مع تقديم التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير بيانات السوق وإرشادات مزاولة الأعمال وصولاً إلى آليات تأسيس الشركات وإبرام المشاريع المشتركة.



إمكانات هائلة

وخلال كلمته الافتتاحية، قال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تزخر أفريقيا بإمكانات هائلة وآفاق واعدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. وتأتي الأسواق الأفريقية في مقدمة الأسواق التي تركز عليها غرفة دبي العالمية بهدف الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تقدمها للشركات العاملة في دبي».

وأضاف: «تتماشى جهودنا لتعزيز ازدهار ونمو مجتمع الأعمال المحلي في الأسواق العالمية الواعدة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لدعم التوسع الخارجي لشركات دبي، وتعزيز انتشار خدماتها ومنتجاتها عالمياً بما يساهم في تعزيز تجارة الإمارة الخارجية».



عرض تقديمي

وتضمنت الفعالية عرضاً تقديمياً يوضح أوجه التكامل الرئيسية بين دبي والقارة الأفريقية، مع التركيز على قطاعات التجارة والاستثمار الواعدة لشركات دبي في أسواق السنغال والمغرب. وتم التعريف بمعطيات ممارسة الأعمال التجارية في كلا الدولتين، وطرح أبرز الفرص التجارية والاستثمارية، فضلاً عن المبادرات والتدابير الحكومية المتخذة لتوفير بيئة مواتية لازدهار الأعمال التجارية.

وتم خلال الفعالية تحديد عدة مجالات واعدة للاستثمار والاستيراد والتصدير في السنغال والمغرب، بما يشمل منتجات الألمنيوم والفواكه والمكسرات في المغرب، إضافة إلى الزراعة وتربية الأحياء المائية وصيد الأسماك والسياحة كقطاعات رئيسية واعدة في السنغال.

ويلي فعاليات «فرص الأعمال تحت المجهر» تنظيم بعثات تجارية مخصصة إلى البلدان المختارة ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، وتشمل عقد اجتماعات ثنائية موسعة مع مجتمع الأعمال في كل دولة مع تنظيم زيارات إلى المناطق الصناعية والاقتصادية.



بعثات تجارية

يشار إلى أن غرفة دبي العالمية نظمت في عام 2023 العديد من البعثات التجارية في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان في منطقة آسيا الوسطى، ولندن في المملكة المتحدة، وجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وكينيا ورواندا في شرق أفريقيا، وكوت ديفوار ونيجيريا في غرب أفريقيا، وهونغ كونغ في آسيا.