صندوق التحوّط «إيميرج فاندس إنفستمنتس» يفتتح مقراً في دبي

أعلن صندوق التحوط «إيميرج فاندس إنفستمنتس» Emerge Funds Investments، الذي يدير أصولاً بقيمة مليار دولار، عن افتتاح مكتب في دبي، بعد حصوله على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، لينضم بذلك إلى العديد من صناديق التحوط العالمية التي افتتحت مقرات لها في الإمارة، أخيراً، وذلك بهدف التوسع في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة انطلاقاً من دبي.

وأفاد بيان بأن صندوق التحوط «إيميرج فاندس إنفستمنتس» يعد أحدث مؤسسة استثمارية تقيم تواجداً لها في دبي التي باتت تستقطب أعداداً متزايدة من المؤسسات المالية والاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، آيفان سكيرمان: «يسعدنا الحصول على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع، في وقت تعكس فيه هذه الخطوة رؤيتنا الطموحة لتوفير مجموعة متنوعة من خدمات تداول العقود المستقبلية والأسهم وغيرها من الأدوات المالية».

وأضاف: «لقد شهدت دبي تقدماً ملحوظاً على مختلف الصعد خلال فترة وجيزة نسبياً. ويمثل افتتاح مكتبنا في دبي الخطوة الأولى لنا في منطقة الشرق الأوسط، ما يتيح لنا مضاعفة حجم أصولنا انطلاقاً من دبي». وتابع: «تلقينا اتصالات عدة من مكاتب عائلية متنوعة ومستثمرين ومؤسسات في دبي تدعونا إلى افتتاح مكتب لنا في الإمارة، وقد ذُهلنا بالفعل بحجم التطور الذي تشهده المدينة، خصوصاً أن دبي تمنحنا إمكانية الوصول إلى المتعاملين في مختلف أنحاء العالم».

بدورها، قالت المدير التنفيذي لصندوق «إيميرج فاندس إنفستمنتس» في منطقة الشرق الأوسط والهند، بهافيا جيهلوت: «لقد نجحت دبي في تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً لصناديق التحوط، حيث توفر المدينة بيئة تشريعية مواتية لنمو وازدهار هذه الصناديق، ما يعكس قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية بوتيرة متسارعة».