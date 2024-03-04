«مؤتمر دبي للسكر 2024» ينطلق اليوم

تنطلق اليوم الإثنين، في فندق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي»، فعاليات النسخة الثامنة من «مؤتمر دبي للسكر 2024» الذي أصبح أحد أهم الأحداث العالمية في صناعة وتجارة السكر، منذ انطلاقه للمرة الأولى عام 2016.

ويلقي المؤتمر الضوء على تغير المناخ الذي أصبح على رأس جدول الأعمال مرة أخرى، لاسيما بعد مؤتمر «COP28»، حيث باتت صناعة السكر أكثر تركيزاً على الاستدامة. كما يشهد المؤتمر حلقات نقاشية لمجموعة كبيرة من المتحدثين، فضلاً عن تقديم جائزة الإنجاز العالمي لصناعة السكر على مدى الحياة للرئيس الفخري لمجموعة بانتاليون، خوليو هيريرا، وهي مجموعة تأسست عام 1849.