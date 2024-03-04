موظفو «ديوا» يعيدون تدوير 7.1 أطنان من عبوات الألمنيوم والبلاستيك

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أنها تولي تعريف الموظفين بمبادئ الاقتصاد الدائري وتشجيعهم على تبني سلوكيات مستدامة أهمية كبرى، حيث أثمرت جهودها إعادة تدوير موظفي الهيئة لـ499 ألفاً و541 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم في الفترة من أكتوبر 2022 وإلى نهاية ديسمبر 2023، بما يعادل 7108 كيلوغرامات (7.108 أطنان) من النفايات التي تم تجنب تحويلها إلى مكب النفايات.

وأفادت الهيئة بأنها توفر آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم، يتم تشغيلها عبر تطبيق «المكتب الذكي» الخاص بالموظفين، إذ تقرأ الآلة رمز الاستجابة السريعة على التطبيق الذكي، ويتم منح الموظف نقاطاً عن كل عملية إعادة تدوير، لدخول السحب، والفوز بجوائز شهرية قيمة، مشيرة إلى تكريم 49 موظفاً حتى نهاية ديسمبر 2023.

وأكدت الهيئة أن مبادراتها في مجال إعادة التدوير، تدعم سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري واستراتيجية الهيئة للاقتصاد الدائري، من خلال التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد، وإثراء القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، عبر تشجيع الممارسات المستدامة، بما في ذلك إعادة التدوير وتقليل الهدر. كما تدعم هذه الجهود «استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 ـ 2041»، التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، وتسعى إلى تقديم حلول عملية للتحديات البيئية.

ولفتت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أنها نظّمت 13 فعالية توعوية للموظفين، لتسليط الضوء على أهمية تبني نمط حياة واعٍ ومستدام من خلال اتباع ممارسات مستدامة في البيت ومكان العمل، وتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من الهدر، وخفض استهلاك المواد البلاستيكية، وإعادة استخدام وتدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم.