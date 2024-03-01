على أساس شهري.. حسابات جديدة للمستثمرين في سوق دبي المالي تقفز 24.45% خلال فبراير

ارتفعت أعداد الحسابات الجديدة التي سجلتها شركات الوساطة في سوق دبي المالي خلال فبراير 2024، على أساس شهري، بنسبة 24.45% إلى 5557 حساباً، مقارنة مع 4465 حساب في يناير من العام 2024.



واستحوذت 6 شركات وساطة على 87.5% تقريبُا من إجمالي عدد حسابات التداول الجديدة في سوق دبي المالي في شهر فبراير 2024، بما يعادل 4862 حساباً، وهي شركة «بي أتش أم كابيتال» بنحو 1792 حساباً من 1190 حساباً فقط في نهاية يناير الماضي.



تلاها شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» ب 1322 حساباً من 837 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بـ 929 حساباً من 899 حساباً.



تلاها شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» ب 320 حساباً من 392 حساباً، ثم «الدولية للأوراق المالية» ب 270 حساباً من 338 حساباً، ثم «المشرق للأوراق المالية» ب 229 حساباً من 197 حساباً.



يشار إلى أنه على أساس سنوي، سجلت تلك الحسابات الجديدة ارتفاعا بنسبة 61.7% تقريبًا مقارنة مع 3436 حساب في فبراير من العام 2023.



ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة حالياً، أكثر من 314.55صفقة خلال الشهر الماضي، على نحو 6.99 مليارات سهم بقيمة 15.88 مليار درهم.



وتقييس حسابات التداول الجديدة بين شركات الوساطة زيادة الإقبال على المشاركة في الاكتتابات الجديدة، إلى جانب مدة استفادة المستثمرين من المزايا التي توفرها هذه الشركات.